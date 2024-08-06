拜登授權戴琪行使職權 台美貿易倡議有望年底前生效

台美21世紀貿易倡議已於2023年6月1日簽署首批協定，但按照行政程序仍須通過美國國會才能正式生效，美國白宮於華府時間2024年8月5日晚間發布備忘錄，美國總統拜登授權美國貿易代表戴琪可向國會提交執行報告。據了解，該程序一旦啟動，有望在今年底前就能看到台美21世紀貿易倡議首批協定生效。

行政院經貿辦說明，美國白宮已發布備忘錄，針對台美21世紀貿易倡議首批協定執行法，拜登授權戴琪與國會進行受批協定生效的後續工作。這也意味著接下來戴琪可以代替拜登向美國國會提交執行報告，內容包括台美首批協定的經濟效益及分析、履行協定作法等。

經貿辦表示，國會相關委員會對執行報告內容有疑問時，提供書面回覆進行說明，此項工作至少需進行30天；而倘若國會同意後即可向國會提交首批協定生效的認證報告，提交後至少30天協定才能生效。

據了解，台美雙方對於台美21世紀貿易倡議首批協定具備高度共識，不過現在主要是卡在美國國會行政程序仍在處理中，如今拜登授權給戴琪後，不僅可以加速首批協定生效速度，並且此做法也能算是首批協定執行法的首例。

知情官員表示，雖然拜登授權給戴琪了，但仍需要等到戴琪正式提出執行報告給國會後開始起算60天，但其實美國國會基本上是同意的，只是還需要行政程序，目前我方期待能夠在今年底前正式生效。

台美貿易倡議首批協定於2023年6月1日簽署，並獲雙方國會迅速審議通過，只不過美國國會制定「美台21世紀貿易倡議首批協定執行法」，訂定協定生效所需完成的工作及程序。因此台美雙方依據該執行法，自2023年8月至2024年4月間就雙方執行實務嚴謹檢視。