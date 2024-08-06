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AMD蘇姿丰親接見全球實習生「4張照片」揭曉精彩片段

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
蘇姿丰親自接見全球實習生。翻攝自蘇姿丰社群平台
蘇姿丰親自接見全球實習生。翻攝自蘇姿丰社群平台

有「蘇媽」之稱的超微AMD）董事長暨執行長蘇姿丰6日在社群平台上傳4張自己接見旗下來自世界各地的實習生，除特地以精彩演說分享自身經驗外，她也親切地跟出席夥伴們合影。對此，蘇姿丰發文指出，自己很高興見到這些來自全球且才華橫溢的實習生。他們的活力和熱情鼓舞人心，極具有感染力，自己為他們接下來將取得的一切感到興奮！

事實上，超微為全球第二大繪圖晶片（GPU）供應商，在市場上也被一些人視為是輝達（NVIDIA）的替代選擇，而領導者蘇姿丰也被外界視為能與「AI教父」黃仁勳並駕齊驅的人物，而超微將在台灣設立研發中心，經濟部也透露由於超微的GPU和AI軟體平台是開放式架構，目前已爭取到33家台廠參與研發，估帶動新投資150億元，每年也為台灣培育AI人才逾1,000人。

對此也在網上引發大批網友的留言關注，更有超微的忠實粉絲感嘆，謝謝蘇姿丰一直以來的付出，並直言「你改變了世界！」他表示，雖然任何結果都是由超微團隊一起完成的，不過若沒有一個良好的領導者，就沒有辦法得出這麼好的結果。而自己從超微開發 K6-2 型號以來，就一直是超微的忠實粉絲。

他坦言，自己經歷了晶片市場發展的所有階段（包括duron、athlon、phenon），直到 Ryzen 系列的到來，他也深刻感受到，這是一次非凡的進化，從市場價值、品牌認知度、到市場百分比方面，都已發生了極大的轉變，自己也祝賀所取得的成果和對充滿激情的年輕人的投資！

也有支持者表示，自己很高興看到下一代員工能擁有更良好的多樣性組合。當他們成為新員工時，也透過實習之外的方式來進行指導，是獲得和保持半導體更多多樣性的下一個冒險。此外，隨著《晶元和科學法案》在美國的生效，我們肯定會從通過這樣的實習所播下的種子中獲益。也有粉絲感嘆，「看起來大多數面孔都來自亞洲」。

蘇姿丰親自接見全球實習生。翻攝自蘇姿丰社群平台
蘇姿丰親自接見全球實習生。翻攝自蘇姿丰社群平台
蘇姿丰親自接見全球實習生。翻攝自蘇姿丰社群平台
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AI AMD 實習 蘇姿丰 超微

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