凱米颱風橫掃蔬果大漲！7月CPI再升至2.52% 5個月最高

主計總處今發布7月消費者物價指數（CPI）年增率2.52%，主要受凱米颱風侵襲全台，蔬果價格飆漲，水果年漲27.23%，加上房租及外食費、掛號費漲勢延續，導致7月CPI年增率再擴大為2.52%，是近五個月以來最高，而且仍處高於2%警戒值之上，顯示物價壓力並未稍歇。

今年以來，CPI走勢起落幅度大，除了1月因去年基期因素下降到2%以下為1.79%外，2月因春節效應飆上3.08%，3月2.14%，4月1.94%，5月2.23%，6月2.42%，7月再度因凱米颱風侵襲，橫掃全台，農損災情慘重，蔬果漲幅飆升，CPI年增率上升為2.52%。

主計總處統計，7月消費者物價總指數(CPI)，較6月漲0.19％，經調整季節變動因素後漲 0.09％；較上(112)年同月漲 2.52％，1-7月平均較上年同期漲2.30％。

7月CPI較上年同月漲2.52，主要是蔬果受凱米颱風等因素影響而價揚，與食用油及外食費等食物類價格上漲，另房租及掛號費漲勢延續，加上電費、娛樂服務以及停車費與機票等交通服務費調漲所致，惟蛋類因雞蛋供過於求致價跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果及能源後核心CPI年漲1.84％。

食物類年增4.57%是七大類中漲幅最大，主因水果受去年低基數影響，價格上漲27.23％，蔬菜因凱米颱風侵襲，供量減少，價格上揚8.58％，食用油及外食費亦各漲 4.99％及 2.77％，惟蛋類價格下跌 16.27％，抵銷部分漲幅。

另因部分醫療院所為反映人事及材料等營運成本，調升掛號費，醫療費用上漲4.31％，以及部分藥品及保健食品價格上漲，以致醫藥保健類漲3.24％。

電價調漲效應持續發酵，7月電費年漲5/21%，致房租年增2.51%。