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颱風凱米推升菜價 7月CPI年增2.52%漲勢擴大

中央社／ 台北6日電
主計總處統計，7月CPI當中，以食物類上漲4.57%、變動較大，主因是水果受去年低基數影響，價格上漲27.23%，蔬菜因凱米颱風侵襲，供給量減少，價格上揚8.58%。圖／聯合報系資料照片
主計總處統計，7月CPI當中，以食物類上漲4.57%、變動較大，主因是水果受去年低基數影響，價格上漲27.23%，蔬菜因凱米颱風侵襲，供給量減少，價格上揚8.58%。圖／聯合報系資料照片

主計總處今天發布7月消費者物價指數CPI）年增率為2.52%，受到颱風凱米來襲影響，寫下近5個月最大漲幅；扣除蔬果、能源後的核心CPI則為1.84%。

主計總處統計，7月CPI當中，以食物類上漲4.57%、變動較大，主因是水果受去年低基數影響，價格上漲27.23%，蔬菜因凱米颱風侵襲，供給量減少，價格上揚8.58%。

至於重要民生物資CPI，7月小升0.06%，其中麵粉、雞蛋、沙拉油、鮮奶及衛生紙呈現下跌。

CPI 消費者物價指數 颱風

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