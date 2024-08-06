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星宇機上酒獲肯定 首參賽奪最佳國際線頭等艙葡萄酒

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
星宇航空機上酒款榮獲《Global Traveler》肯定，奪得「全球最佳國際線頭等艙葡萄酒」第一。（星宇航空提供）
星宇航空機上酒款榮獲《Global Traveler》肯定，奪得「全球最佳國際線頭等艙葡萄酒」第一。（星宇航空提供）

美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》日前公布2024 Wines on the Wing得獎名單，星宇航空首次參賽就奪下「最佳國際線頭等艙葡萄酒」整體排名第一名、「最佳國際線商務艙葡萄酒」的整體排名第六名，於葡萄酒的選擇上備受國際肯定。

星宇航空說明，在這次國際線頭等艙獲獎酒品評選中表現非凡，2019年葛堡城堡古拉一級園綠維特利納白酒（Schloss Gobelsburg, Ried Grub 1er Cru Grüner Veltliner 2019）及2014年寶雅城堡紅酒（Château Bélair-Monange 2014）分別獲得白酒及紅酒類別第一名。此外，2016年廷巴克單一葡萄園Frédéric Emile麗絲玲白酒（Trimbach Riesling Cuvée Frédéric Emile 2016）及2018年銀橡樹亞歷山大谷卡本內蘇維濃紅酒（Silver Oak Alexander Valley Cabernet Sauvignon 2018）分別奪得了白酒第三名及紅葡萄酒第四名。星宇航空提供的伯蘭爵頂級年份香檳（Bollinger La Grande Année 2014）也榮獲年份及無年份香檳組的第二名，充分展現星宇航空高品質酒款挑選的卓越能力。

星宇航空表示，身為一家精品航空公司，一直致力於超越旅客期望，並期許提供旅客最佳航空體驗。在選擇葡萄酒款時，將高空氣壓對味覺及嗅覺造成的影響、各艙等特性、世界知名產區特色及各葡萄品種都納入評估，以提供最優質的酒款。此次獲獎深感榮譽，未來也將持續精進並嚴謹的挑選葡萄酒款，期望能再創殊榮。

Wines on the Wing是美國知名旅遊雜誌Global Traveler每年舉辦的酒品評選，所有機上用酒都透過專業侍酒師、葡萄 酒商及釀酒師以盲飲的方式，根據酒款清澈度、色澤、酸度、甜度、口感、尾韻及品質等，選出最優秀且適合於機上飲用的酒品。今年共有25間航空公司參賽，而星宇航空首次參賽即獲獎，無疑是對團隊的一大肯定。星宇航空期望未來能提供更優質且可搭配星級餐點的機上用酒供旅客選擇，讓旅客享受最高品質的精緻服務。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

星宇航空

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