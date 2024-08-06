7月電芯、鋰價跌 研調估：8月將繼續探底

根據集邦（TrendForce）最新研究顯示，7月動力電池需求端整體平穩，但受正極材料價格持續走跌，同時鈷、鎳、銅等電池金屬價格下跌，尤其是銅價大幅走跌，帶動電池材料成本繼續下移，使得電芯價格呈微跌格局。7月動力電芯價格較6月微降2%，其中方形三元、方形鐵鋰和軟包型三元動力電芯月均價分別為人民幣0.48元/Wh、0.41元/Wh和0.50元/Wh。

儲能電芯方面，7月市場訂單轉弱，業界的生產量較前一個月下滑，同時原料端正極材料、電解液、銅箔價格均有不同程度下跌，難以對儲能電芯價格形成支撐，加上更具成本優勢的280Ah及以上的大容量電芯出貨占比持續提升，7月磷酸鐵鋰儲能電芯產業在低價殘酷競爭下，均價降至約0.38元/Wh，月減9%。

集邦表示，目前中國大陸碳酸鋰供給過剩壓力仍大，7月底弱勢行情下，碳酸鋰每噸的價格已跌至8萬元附近，但市場供給減量的幅度並不大，相對於市場需求減少加速，供給過剩的格局未變，預估第3季碳酸鋰價格將繼續震盪探底。

值得關注的是，受美國等海外市場實施加徵關稅政策等影響，7月下旬電池廠出現庫存回補現象，需求前移預計將帶動8月產業鏈上游訂單增加，儘管鋰價跌勢不變，但有助於跌幅可能相對趨緩。