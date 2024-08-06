印度神童來台了！為「區塊鏈峰會」開講 演講內容曝光

有「印度神童」之稱的預言家阿南德（Abhigya Anand）來台灣參加「2024亞洲區塊鏈高峰會Asia Blockchain Summit」，他6日下午現身南港展覽館發表演講，並指出，「區塊鏈」已確實改變了人類發展過程的幾乎每一個領域，而數位科技的發展則掌握在你我的手中，不過他也提醒，目前的科技發展仍存在一些問題，為避免有損他人利益，還是需要將其解決，才能達到盡善盡美。

ABS（Asia Blockchain Summit）是亞洲最具影響力的高峰會之一，匯集了來自人工智慧、區塊鏈及 Web3 產業的領導者、專家、全球創新人士及政府官員。而今年的主題是「在多元世界中的 AI 和 Web3 繁榮發展」，ABS2024 將展示推動區塊鏈技術與人工智慧融合的演講和辯論。ABS2024 將深入探討 AI 和 Web3 的經濟和社會政治影響，並引入多元性作為一種新的民主框架，以促進可持續性的發展。

阿南德指出，目前我們看到的最新科技發展，將會確實對接下來的十年、二十年、三十年，甚至到未來四百年內的世界環境造成影響，而我們作為人類也掌控著發展的方向，因此我們必須更加小心的進行研發，並為社會建設帶來更好利益，其中有關區塊鏈的部分，我們在往後幾天當中有將會不斷重複的提及。此外，今年也是技術發展進程中最重要的一年，我們也將看到另一項新發明問世。