卓榮泰：願成產業界最大依靠 讓我國走向世界市場

行政院長卓榮泰6日指出，工研院具備「創新科技研發」、「跨領域應用」及「人才培育」等三大功能，他期盼工研院能夠持續不斷研發創新科技，提供業界技術研發協助，並串聯整個產業界推動跨領域合作及應用，進而達到「創新驅動，普惠大眾」目的。政府也會成為臺灣產業界最大的依靠，透過穩定的政策與制度，持續推動人工智慧、半導體、軍工、安控及次世代通訊等「五大信賴產業」，並期盼工研院讓「五大信賴產業」在現有基礎上順利與世界接軌，並迅速向前邁進，使台灣成為世界科技的領頭羊。

卓榮泰今日視察「工研院創新科技成果」時指出，今（2024）年是工研院51年院慶，過去50年來工研院引領台灣成為產業的領頭羊，為台灣經濟發展立下許多令人敬佩的事蹟，不僅八度榮獲「全球百大創新機構獎」，也在今年「愛迪生獎」（Edison Awards）中，取得一金三銀的佳績。此外，由工研院舉辦，甫於8月4日落幕的第一屆「高齡健康產業博覽會」，以及今日工研院展示的「小智醫生SmartDoc」醫療助理服務，都是台灣未來邁向超高齡社會，以及賴總統所提「健康台灣」理念中非常重要的指標，期許工研院在下一個50年，能夠持續帶領台灣成為世界科技的領頭羊。

卓榮泰表示，工研院具備「創新科技研發」、「跨領域應用」及「人才培育」等三大功能，他期盼工研院能夠持續不斷研發創新科技，提供業界技術研發協助，並串聯整個產業界推動跨領域合作及應用，進而帶動台灣百工百業轉型升級。卓強調，任何創新驅動的技術研發，都要能夠普惠大眾，達到「創新驅動，普惠大眾」目的，也唯有與國人共享創新科技，才能使生活在台灣科技島中的每個人，真正感受到台灣與世界尖端科技緊密連結。

至於人才培育部分，卓榮泰說，經濟部已於8月1日正式啟動「產業AI人才培訓計畫」，再加上教育部及國家發展委員會等跨部會相互合作與規劃，將有助於為台灣產業培育優質人才。期盼外國大廠未來進駐台灣時，也能同步引進適足人才，並與本國人才相互合作、共同培訓，為台灣人才庫持續注入活水。

卓榮泰提到，賴總統曾表示，國家科技發展是我國經濟發展的重要一環，並多次強調「AI產業化，產業AI化」理念，因此行政院經濟發展委員會將秉持此一信念，持續推動人工智慧、半導體、軍工、安控及次世代通訊等「五大信賴產業」，也希望工研院繼續提供正確、有效且可行的政策建議，讓「五大信賴產業」在現有基礎上順利與世界接軌，並迅速向前邁進，引領台灣再次數位升級。

卓榮泰進一步表示，工研院在協助國內產業推動「淨零轉型」與「數位轉型」的「雙軸轉型」，扮演非常重要的角色，請經濟部與環境部攜手合作，在推動雙軸轉型過程中，持續與產業界保持溝通，使他們瞭解世界潮流及趨勢。他強調，政府願意成為台灣產業界最大的依靠，透過穩定的政策與制度，讓我國產業走向世界市場。此外，除高科技之外，台灣更需要全面輔導中小微企業與傳統產業，唯有所有產業同步而行，台灣經濟才會穩定，就算面臨各種挑戰，亦能肩靠肩、心連心、手連手地站在一起。

最後，卓榮泰再次感謝工研院所有同仁辛苦「護國」，成為保護國家產業的「神山」，並鼓勵大家繼續為台灣堆積更多座「神山」，讓世界看見台灣科技業的實力與競爭力。此外，卓榮泰也恭賀工研院董事長吳政忠新上任，過去他擔任行政院秘書長時，就是行政院政務委員，負責協調經濟部、科技部等跨部會事務，相信未來定能持續發揮專業，精進工研院業務，進而帶動國家整體建設的發展。