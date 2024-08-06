蕭美琴：政府有責任提供良好基礎建設與健全法規環境

副總統蕭美琴6日上午接見「第29、30屆中部地區傑出經理獎及伯樂獎」得獎人，肯定獲獎者帶領企業在產業中不斷成長與創新的貢獻。並表示，台灣經濟及產業發展有賴產官學界一起努力，政府有責任提供良好基礎建設及健全法規環境，也需要與企業及學界合作培養人才，期盼大家持續為台灣的經濟發展共同打拚。

蕭美琴致詞時首先歡迎大家來到總統府，並恭喜得獎者在競爭力非常激烈的經營環境中脫穎而出。她指出，中部地區傑出經理獎選拔已邁入第30屆，以高標準選拔出台灣最優秀的經理人，代表獲獎者都非常優秀，有不斷提升自我的強烈使命感，帶領企業在產業中不斷成長與創新。

蕭美琴表示，台灣經濟及產業發展有賴產官學界共同努力。政府有責任提供良好的基礎建設與健全的法規環境，也要與企業及學界合作培養人才。台灣作為一個自由民主國家，創新的環境更是我們的優勢，讓大家都有創新及連結世界的自由。這幾天的奧運賽事，我國選手突破萬難取得佳績，由於台灣特殊的國際處境，有時讓我們在國際上承受許多委屈，但大家也因此更具韌性，更知道如何以創新挑戰現有框架。

蕭美琴指出，去年，我們與美國簽署「台美21世紀貿易倡議」，也分別與英國、加拿大簽署相關投資協議，同時希望與東南亞國家及其他和臺灣有重大經貿連結的國家發展長期、穩定的關係。現在全球面臨動盪局勢，例如在歐洲的戰爭，以哈衝突，以及這幾天全世界股市動盪等，都對我們帶來影響。但台灣相較於其他經濟體而言，表現相對穩定，這都是有賴大家共同合作，才能克服萬難。

蕭美琴提到，當我們持續為台灣經濟發展共同努力時，得獎者們更是企業界優秀的代表人物，她要向大家致上恭賀之意。在台灣整體產業發展過程中，中部地區中小企業扮演重要的角色。近期她參加商展時，接觸到許多台灣經濟中最有活力的能量，也參訪一些克服萬難、與世界接軌的中小企業，讓她對台灣更有信心。最後，她再次感謝今天有機會能與大家見面交流。