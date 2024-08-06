促企業自主防災升級 環境部攜手跨部會推動科技救災

環境部為了促進國內毒化災應變體系經驗交流，提升毒化災災害防救能量，6日舉辦「毒性及關注化學物質災害資訊整合通報及防救機制研討會」暨績優運作管理聯防組織頒獎活動，並結合業界與跨部會案例研討與科技防救災等新科技展覽，由環境部長彭啓明親自主持，並特別邀請到行政院院長卓榮泰蒞臨指導，與產、官、學、研各界逾500人共同回顧公私部門過去一年在毒化災害防救領域的努力與成果。

卓榮泰在致詞時，先是祝賀今年在毒化災聯防運作上表現卓越的29組聯防組織，以肯定其在環境事故預防與應變的努力與貢獻，並且感謝各界積極配合政府災害防救管理政策，在屏東明揚大火事件後，政府透過「國家化學物質管理會報」與部會協商並進行資源整合，全力推動化學物質管理政策與任務；而「行動創新AI內閣」也希望更多民間專業的投入，提供更多嶄新智慧科技與知識，跨域攜手共同來落實企業自主化防災。政府訂下「行動101策略」，透過跨部會導入AI人工智慧精進災害防救管理，以更務實、更有效率的政策讓大家感受到行動創新的改變，讓我國逐步實現「有效管理化學物質，建構健康永續環境」的願景。

彭啓明說，此次研討會為跨域搭建一個交流互動的平臺，很高興能與各界齊聚一堂，除了延續往年與業界及聯防組織交流毒化災應變經驗的作法以外，更擴大邀請到責任照顧協會分享其豐富的聯防組織運作管理經驗，並納入屏東明揚大火事件為案例，邀請經濟部產業園區管理局、該部化學署、內政部消防署及勞動部職業安全衛生署等部會聯袂分享政府在「盤、管、查、練」的精進作為。

在科技防救災展示上，環境部導入AI人工智慧，充分展現跨域合作運用AI提升災害防救成效，例如：與經濟部合作導入AI提升科技產業園區即時監控系統影像辨識度、與工研院合作打造虛擬實境搭配仿真模組應用於應變人員訓練、運用偵檢機器人輔以科技偵測設備、以AI大數據分析快速找出污染源等。運用新科技以即時獲取更精準的資訊，協助決策並降低災害擴大的風險。

環境部表示，毒化災災害防救仰賴跨域資源整合與群策群力，環境部也期許，業界持續善用聯防組織的力量並深化互助合作，共同提升毒化災防救量能。未來該部將繼續導入AI與科技防救災等新技術，進一步強化毒化災災害防救體系，守護環境與民眾安全。