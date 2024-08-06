呼應童子賢 陳冲：核綠共存才能保存農業因應糧食危機

近期重啟核能的議題，常與和碩董事長童子賢三字同時出現。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，7月下旬童子賢捎來在文官學院飛越專案演講的新聞報導，拜讀之餘，由衷佩服童董說話之精準與用詞遣字的技巧。

學員提問「能源議題」時，「他說明能源議題不是只有選擇煤炭或核能，能源選項也牽涉重要的國土規劃議題」，話鋒一轉，「他表示做電力規畫選擇時，要仔細思考能源對國土規畫的影響」，然後技巧導出本年七月義大利內閣重返核電的理論基礎，以及能源多元化的重要。

最後神龍甩尾，童董提到糧食危機，認糧食是戰略物資，良好的國土規劃，核綠共存，才能兼籌並顧 ，保存農業並提高能源韌性。

陳冲自謙他對國土及能源議題，只有常識，但童董對能源糧食左右開弓，讓自己想起一段往事，2014年6月5日總統府舉辦資政座談會，當時他是無給職資政，針對日漸浮現的糧食安全乃至能源安全議題，建議以海外大型農場或礦場（油田）為標的，透過例如主權基金投資，掌握糧食或能源來源 ，甚至可考慮將部分基金證券化，由全民共同參與 ，可惜蒭蕘之見，主席未能裁決，也未列入會議結論。

陳冲說，事隔10年，於今思之，倒挺羨慕童董2024年7月19日的黃鐘之音，媒體爭相報導，各界也多討論。

陳冲表示，其實當年建議，不是無的放矢，後來經COVID疫情，乃至俄烏戰爭期間驗證，各國對小麥 、大麥、稻米、及肉類的管制，農業部想必餘悸猶存。

台灣原本天然資源有限，2000年為加入WTO開放稻米等農產品進口，以致農地休耕，糧食自給率在入會後急遽下降，根據去年底出版的「2022糧食供需年報」，糧食自給率又創十年新低，已降至30.7%，這是以熱量加權計算的綜合糧食自給率，其中水產類自給率雖達131.9%，看似驚人，不過如扣除遠洋漁撈能量（多數直接轉口），依聯合國FAO糧農組織統計，國產魚自給率約只有34%。

童董多次提到光電產業耗費土地資源，1萬5,399公頃面積的太陽能板（近600座大安森林公園)，才抵得上一個核三廠，約佔去年用電的5.67%。而全台可耕農地由1990年約45萬公頃因廢耕等已經減半，如因光電再增加農地流失，未來想擴大農業生產，勢將無地可耕。

不論是能源或糧食問題，台灣經濟政策，長久以來原則上是基於自由貿易而設計，時移代改，碎片化經濟來臨，保護主義盛行，禁運風險升高，如不調整思維，而仍酖沉美式洗腦的自由貿易，迷信友岸外包的救贖，恐將會進退維谷。

往昔子貢問政於孔子，得到「足食、足兵、民信之矣」的答覆，如今民信不易，軍訓又不足，倘糧食再有問題，國何以立？

再兩個月，一年一度的「糧食供應年報」又將出爐 ，屆時政府又要花多少篇幅解釋糧食自給日漸惡化的情勢？陳冲說，最頭痛的是，堅持現有的政策，就算請出子賢，不！子貢，也是解決不了危機的！