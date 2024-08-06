郭智輝喊出要漲水費 卓榮泰澄清「會考慮民生優先」

經濟部長郭智輝5日指出要調漲水費，並已經準備方案，對此，行政院長卓榮泰6日表示，政府會非常謹慎，在考慮民生優先的前提之下，去做任何的正確判斷，各種研議方案都有在做研究，但還不到任何決定或對外公布的時候，請大家安心。

郭智輝昨日指出，水價已20幾年沒有調價，這樣很難反映費用，台水有在做準備，之後會再讓社會大眾了解水價相關方案，大家如果接受的話就會來調整。

對此，卓榮泰說，台灣水電一直是民生的重要問題，政府會非常謹慎的，而且在考慮民生優先的前提之下，去做任何的正確判斷。那麼各種的研議，在我們所有的部會當中，都會一直密切地、頻繁地在做研究，那這個還不到任何決定或要對外公布的時候，請大家能夠安心。

另外，對審計部報告的示警，銷往中國大陸的農產品3年衰退逾6億美元，卓榮泰表示，政府的政策一直對我國農產品，採取輔導更多元市場的方向去發展，這不僅是把台灣的農產品走出去，也是把台灣的經濟活水灌出去。那過去到2022年，台灣銷往中國以外地區國家的農產品金額已經高達45億多美元，已經成功地轉移分散的市場。

卓榮泰也提到，同時希望中國大陸也能夠誠懇地、非常慎重地、善意地對待我國的農產品銷往中國的這樣的政策跟執行。雙方之間要秉持誠信，互相的信賴，才能夠有助於雙方的交流，也才有助於雙方農產品在交流過程當中，對雙方人民的照顧。