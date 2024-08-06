國際經濟景氣穩定復甦 郭智輝：下半年維持成長格局

經濟部長郭智輝6日指出，台灣已進入AI時代，目前全球經濟維持穩定成長的態勢，我國今年經濟成長率預估可達3.9％，且我國出口已連八月正成長，對於下半年展望由於國際經濟景氣大致維持穩定復甦，有利於我國生產及出口動能，可望維持成長格局。

行政院長卓榮泰與郭智輝今日前往工研院視察創新科技成果，會中郭智輝表示，工研院的研發成果大家都有目共睹，其中高科技產業是台灣最重要的經濟命脈，半導體產業的發展以及資通訊產業的優勢，已讓台灣進入AI時代。

對於未來景氣展望，郭智輝表示，全球經濟維持穩定成長態勢，到目前為止根據國際預測機構S&P在7月15日預測今年全球經濟成長率是2.7%，台灣今年的經濟成長率則是3.9％，且我國出口已連續八個月正成長，出口動能逐漸回溫。

郭智輝也說，我國的優勢產業為電子零組件、電腦電子產品以及光學產品，這些大多是工研院的技術，對於未來的經濟展望，主要還是有受到美中經濟角力、地緣政治衝突像是中東情勢等不確定因素影響。

郭智輝強調，國際經濟景氣大致維持穩定復甦，有利挹注我國生產及出口動能，下半年仍可望維持成長格局，未來經濟部也會持工研院的研究發展，共同協助台灣廠商立足台灣，布局全球，行銷世界，為台灣的經濟締造新格局。