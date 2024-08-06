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Fed 降息助攻 美國 REITs 漲聲響起

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國主要住宅REITs租金成長率。（資料來源 : BMO，台新投信整理）
美國主要住宅REITs租金成長率。（資料來源 : BMO，台新投信整理）

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國通膨與經濟走緩的數據均有利9月開始降息，不確定性消除後對REITs有大幅正面效益，根據歷史經驗，2000/5-2001/1、2006/6-2007/9、2018/12-2019/7 三次Fed停止升息後至開始降息期間，美國REITs漲幅均超過15%，平均大漲16.5%。市場看好美國REITs在Fed降息後的漲升行情，資金積極卡位，美國REITs將迎接下半年多頭行情，美國REITs指數（RMZ Index）年底有機會上看1420，現在正是布局甜蜜點。

李文孝表示，美國REITs次產業展望普遍正向，在資料中心方面，生成式人工智慧推動超大規模需求，帶動上半年資料中心租賃再創歷史新高，鳳凰城、亞特蘭大、芝加哥的裝置容量持續創新季度記錄，此外，AI伺服器支出超出預期，預計今年主要雲端業者伺服器資本支出將成42%至 1,770億美金，2025年再增加14%，龍頭業者將持續受惠，今年訂單量皆已達新高水準。商辦方面，AI新創企業已開始擴大租賃面積，促使A級需求開始增強，高端空間空置有限。

李文孝表示，住宅方面，東西岸與中部公寓租金加速上揚，租金連續第五個月上漲，不過在新增供應的壓力下，年增幅仍僅 0.2%。在全國提供近乎空前數量的新公寓供應之際，入住率保持94.2%不變，顯示租戶繼續以健康的速度吸收全國範圍內的新公寓。從地區來看，美國四大主要地區均出現每月租金成長，中西部繼續成為租金成長的贏家，年增率為2.6%，其次是東北部，成長率為2.4%。公寓REITs第2季租金年增均持續向上，東西岸與中部成長力道最強，陽光帶也見到翻正。

租金 美國

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