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違約率下滑 非投資級債挑選有訣竅

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

根據券商統計，截至六月底美國非投資級債違約率已自本波高峰的4.1%降至3.1%，預估隨著經濟維持擴張加上聯準會將啟動降息，違約率將持續下探至低於長期均值的水位。富蘭克林證券投顧表示，儘管本週聯準會利率決策會議預期仍將按兵不動，不過市場樂觀預估會後聲明將為九月降息敞開大門，而除了潛在的降息利多之外，近期所公布的美國第二季經濟成長超預期強勁，更是支持非投資級債表現的超強觸媒。

富蘭克林證券投顧認為，經濟維持擴張有利於支撐企業財務體質、利差收窄與違約率下滑，歷史統計數據即顯示，當經濟成長相對強勁，美國非投資級債表現明顯優於其他主要券種。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，非投資級債正處於基本面與技術面利多兼備的甜蜜點，目前利差水準正反映企業堅韌的體質，不過仍需精選標的，避開面臨核心挑戰的產業，例如通訊產業中的電信與付費電視，以及量販型的零售業，在人們的通訊、收看節目與消費型態的改變下，面臨結構性的挑戰。富蘭克林證券投顧表示，通訊產業目前為非投資級債指數中的最大產業，若是依整體指數的比重布局，將會使投資組合暴露於過高的風險，反觀如能源產業受惠持續整併，帶動信評展望正向與評等調升，加上若是川普重掌白宮，在其支持傳統能源發展與鬆綁產業規管(包括企業整併)下，可望增添能源產業利多。

富蘭克林坦伯頓公司債基金聚焦高品質、加碼能源與金融，基金成立逾28年歷史悠久，投資團隊平均產業經驗23年，善於辨識與挑選優質標的，截至6月底，績效領先於同類型平均。富蘭克林證券投顧表示，美國非投資級債市正處投資甜蜜點，加承主動精選持債的訣竅，將更有利於趨吉避凶、掌握先機。

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