引入小型核電廠發電 國發會主委不樂觀

核三廠一號機日前除役，外界擔憂供電問題，也有不少專家學者建議可將小型核電廠（ＳＭＲ）引入台灣，但國發會主委劉鏡清昨天表示，「我沒有那麼樂觀」，主要因為ＳＭＲ核廢料的量仍是現在核能的三倍以上，且ＳＭＲ對民眾而言就是嫌惡設施，現在光是變電所設置都很困難，將來ＳＭＲ是到處都要設置，難度會更大。

經濟部長郭智輝則表示，對於核電，經濟部沒有立場，能用的電都希望能夠上機使用，只要符合「法令許可」，「核廢料可以妥善處理」，「老百姓支持」三大前提即可。

對於ＳＭＲ，郭智輝表示，會密切注意新能源、新技術發展，有好的方法、好的備案，都不會排斥，但核能供電只占百分之三，不希望花太多時間在討論這方面，淨零減碳才是目標，應該要想辦法降低剩下的百分之九十七發電的碳排，這也是政府努力的方向。

不少專家認為，台灣其實是有處理核廢料的能力，郭智輝回應，「我們歡迎大家能夠提供這樣的資訊給我們，什麼樣的方式我們都歡迎，但需要所有民眾大家能夠接受，特別是安全無虞，所有廢料都能夠處理」。