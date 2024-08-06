漲水價？ 經長郭智輝：台水有方案

萬物皆漲，傳出電價、水價接下來可能再調漲，經濟部長郭智輝昨天表示，電價要反映成本，但會由電價審議委員會決定；水價方面，台水已準備相關方案，「大家如果接受的話就會來調整」。針對水價醞釀調漲，在野立委抨擊，官員只看到水價沒漲，卻不提受薪階級的實質薪資不斷倒退，請部會首長先改善人民低薪問題，再來談調整，別本末倒置。

郭智輝昨出席「二○二四第八屆能源轉型國際論壇」受訪指出，台灣的水價已經廿多年沒有調整，希望能夠反映一下成本，就像薪水若廿幾年沒有調整，也很難反映員工的費用。而目前台水也在研擬方案，「我們看了以後，會送給社會大眾大家了解」。

針對郭智輝的說法，台水表示，內部都準備好各種不同的方案，也會聽取外界包括工業用水大戶、一般民生用戶等不同聲音，再進行微調，但目前都還在討論中，也要看經濟部的意見。此外，如果要提出水價調整方案，也有一定程序，必須先送到水利署，再由水價審議委員會檢視，討論出對民眾影響最小的方案，但目前還未到提出方案的階段。

國民黨立委謝衣鳯則質疑，在這個時間點調漲水價，是個好的時機點嗎？民眾在風災過後，感受到食物、蔬菜、水果、肉品價格都普遍上揚，未來水價再上漲，會不會轉嫁至民眾食衣住行上的生活成本呢？郭智輝身為經濟部長應該要考量全民福祉，如果會造成民眾生活負擔及中小企業成本增加，就必須要嚴格考量。

國民黨立委楊瓊瓔也說，官員只看到水價沒漲，卻不提一般上班族、受薪階級的實質薪資不斷倒退，也對物價及通膨屢創新高視而不見，請部會首長先改善人民低薪問題，再來談調整，別本末倒置。

電價方面，經濟部將在九月召開電價費率審議會，能源署表示，電價試算則連動台電財務狀況，其中台電能否獲得千億補貼是關鍵。換言之，先看政府撥補台電千億元預算，能否在立院獲通過，才能決定電價是否要於十月進行調整。

郭智輝不只一次表示電價要與成本掛勾，他昨說，電價還是要由電價費率審議會決定，方向上是希望民生電價維持穩定，產業用電大戶則根據競爭力狀況來做考量。