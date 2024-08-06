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離岸風電3-2期選商 五業者共獲配2.7GW

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨（5）日公告離岸風電區塊開發3-2期得標廠商獲配開發容量，五業者包含森崴（6806）、風睿、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、科理歐、德能英華威共分配2.7GW（百萬瓩）。沃旭確定在3-2期空手而歸。

經濟部7月完成離岸風電3-2期選商開價會議，昨日公布容量分配結果，森崴的又德風場獲配700MW（百萬瓦），風睿的海廣風場獲配800MW，CIP的渢妙二號獲配600MW，科理歐的海鼎一獲配360MW，德能英華威的德帥獲配240MW。完工年度在2028年、2029年。

能源署原規劃3-2期開發容量為3GW，實際分配出去2.7GW，官員表示，能源署已正式函知各獲選業者在今年11月11日前與經濟部簽訂行政契約，未來簽約後，3-2期剩餘容量，將會併入3-3期選商。

經濟部日前公布的離岸風電3-2期選商結果，排序為森崴、風睿、沃旭、CIP、 科理歐、德能英華威集團，但因風睿海廣風場與沃旭大彰化東北風場，重疊場址高達逾90%，且必須保留公共通道，排序較前的風睿獲配容量後，並無容量再分配給沃旭。沃旭確定在3-2期出局。

能源署表示，已於今年4月10日依「離岸風力發電區塊開發容量分配作業要點」完成3-2期選商收件作業，5月起由辦理多場審查會議，遴選出合格開發商後，7月9日完成競比價格開價作業，並公布開價排序結果。

彰化 東北風

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