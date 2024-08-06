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經長：漲水價已準備方案 郭智輝強調若能接受就會來調整

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部長郭智輝（本報系資料庫）
經濟部長郭智輝（本報系資料庫）

經濟部長郭智輝昨（5）日表示，水價已20餘年未調整，台水已準備相關方案，若大家能接受的話就會來調整。

電價方面，他認為應維持民生電價穩定，產業用電則按競爭力評估，但須由電價費率審議會決定。

郭智輝昨日出席活動時受訪提及水價、電價議題。不過據了解，台水公司水價調整方案已準備多年，高層官員表示，相較台電巨額虧損，經濟部目前優先處理的是電價，水價則要待未來視時機再處理。

經濟部長郭智輝談水電
經濟部長郭智輝談水電

郭智輝表示，水價已有20多年沒有調整，「就像薪水20幾年沒有調整，很難反映費用」，台水有在做準備，之後會再讓社會大眾了解水價相關方案，大家都能接受的話就會來調整。

另外，經濟部9月將召開電價費率審議會，能源署表示，電價試算與台電財務狀況連動，其中，台電能否獲得千億補貼是關鍵。

換言之，先看政府撥補台電千億元預算，能否在立法院順利通過，才能決定電價是否要在10月進行調整。

郭智輝表示，電價應該要反映成本，不過仍須由電價費率審議會決定，希望維持民生用電價格穩定，用電量較高的產業電價則依照競爭力來評估。

外界也關切核能議題。郭智輝表示，經濟部並無立場，希望所有能夠用的電都可以上機，只要法令許可、核廢料處理獲解決、民眾有共識，就會遵照法令進行。

郭智輝並表示，會密切關注新能源技術發展，有好的方法、備案都不會排斥。他也說，核能影響台灣供電約3%，面對未來淨零減碳目標，應該想辦法降低其他97%電力的排碳量。

外界認為，小型核電廠（SMR）是新的契機之一，應引進台灣。國發會主委劉鏡清昨日受訪時表示，政府會密切注意新能源發展，但這些新技術也必須滿足社會大眾能夠接受、安全無虞，且核廢料能處理等前提。

劉鏡清表示，他個人是採較為保守態度，首先，SMR核廢料的量仍是現在核能的三倍以上。

第二，現在光是變電所設置都很困難，將來SMR若到處都要設置，對民眾而言，會認為是嫌惡設施，難度會更大，「我沒有那麼樂觀」。


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