東區門戶起點...台電後山埤都更今啟動 投資額68億元

台北東區門戶計畫起點、國家住都中心擔任實施者推動的「台電後山埤公辦都更案」為忠孝東路六段近1,900坪的完整基地公開徵求出資人，自即日起至8月19日辦理招商文件草案公開閱覽，採權利變換方式實施，投資金額預估約68億元。

「台電後山埤公辦都更案」位於臺北市南港區忠孝東路六段南側，距離捷運後山埤站3號出口僅約50公尺，鄰近後山埤及松山商圈，周邊有公園、聯合醫院忠孝院區、成德國中小及南港運動中心，生活機能完善。基地位於信義計畫區和臺北東區門戶計畫交界處，產業群聚，人潮密集，未來發展潛力大。

「台電後山埤公辦都更案」為四面臨路街廓，基地範圍為玉成段五小段234地號等27筆土地，面積6,175平方公尺，土地使用分區為第一種商業區、第三之二種住宅區及第三種住宅區；基地權屬單純，土地面積85％屬國營事業所有，並已獲93％私地主同意參與都更，預期可順利推動。

「台電後山埤公辦都更案」以「一生適用」為核心概念，打造全齡適居的住宅社區，低樓層串聯公益設施回饋空間及商業空間，中高樓層規劃為住宅，並採用通用設計滿足不同背景、年齡、健康程度的使用需求，創造讓每個世代都能舒適居住的友善環境。

更新後台電公司分回的住宅，將響應台電的綠能、節能、智慧理念，期望投標團隊規劃環境共生、能源自主、永續使用、人行系統導向等內容，並延續台電的「宜舍住宅智慧能源管理計畫」，建置太陽能發電設施及家庭能源管理系統，打造出智慧能源社區的示範案例。

住都中心表示，招商評分重點將著重在建築規劃設計及建築物前期規劃如何體現「全齡適居住宅社區」的核心概念，並融入台電綠網精神，期待參與團隊提出優質規劃，共同打造具備全齡服務、資源共享及智慧能源的生活圈。