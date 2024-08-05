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離岸風電3-2期選商 五家業者共獲2.7GW唯獨「這家」落空

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部能源署5日公告離岸風電區塊開發3-2期得標廠商獲分配的開發容量，依序計有又德、海廣、渢妙二、海鼎一、德帥等共5座離岸風場獲配，分配容量總計2.7GW。能源署並正式函知各獲選業者於2024年11月11日向本部簽訂行政契約。

能源署原規畫3-2期開發容量為3GW，實際分配出去2.7GW，官員表示，未來待11月11日行政契約簽署之後，3-2期剩餘容量，將會併入3-3期選商。

經濟部已於7月9日公布離岸風電區塊開發3-2期選商結果，排序為：森崴集團（6806）又德、風睿（SRE）海廣、沃旭的大彰化東北，CIP渢妙二號、 科里歐（Corio）海鼎一，及德能英華威集團的德帥風場。但因為風睿海廣風場與沃旭大彰化東北風場重疊高達逾90%，並且必須保留公共通道，官員說，沒有容量再分配給沃旭。

沃旭未參與3-1期選商作業，原本在3-2期信心滿滿要拿下1GW容量，沒想到意外出局，最後在區塊開發風場開發空手而歸。

經濟部能源署表示，已於2024年4月10日依「離岸風力發電區塊開發容量分配作業要點」完成離岸風電區塊開發3-2期選商收件作業，5月起由能源署及產業發展署分別辦理多場「離岸風電區塊開發產業關聯執行方案」審查會議及「離岸風力發電區塊開發第二期選商作業技術與財務能力」審查會議，遴選出合格開發商後，於7月9日完成辦理競比價格開價作業，並公布開價排序結果。

能源署表示，競比價格開價作業完成後，因部份案場範圍重疊，經濟部依序位、選商規定套疊圖資後，完成容量分配作業，並正式函知各獲選業者於11月11日前向本部簽訂行政契約。得標開發商之後依規定準備相關股東資料並經外館驗證，以及履約保證金，於11月11日之前與經濟部簽行政契約。

經濟部 離岸風電

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