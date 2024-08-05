快訊

新北市政交流會邀13立委…劉和然親自接待 他為握手侯友宜不慎摔跤

6旬婦駕賓士身體不適突衝路旁 「像打保齡球」撞翻24輛機車

經部：三大方案投資額破2.3兆 去年底完成率約95%

中央社／ 台北5日電

外界質疑投資台灣三大方案成效不彰，經濟部今天表示，至今已核准1518家企業，投資金額突破新台幣2.3兆元；若以去年底應完成投資家數為593家統計，當時已有561家完成投資，完成率約95%。

經濟部說明，為因應美中貿易爭端，政府自民國108年起推動「投資台灣三大方案」，以滿足用地需求、充裕產業人力、協助快速融資、穩定供應水電以及提供稅務服務，共計5大策略，解決企業投資的5缺痛點，協助台商將高階製造產能移回台灣。

經濟部指出，截至113年8月2日止，「投資台灣三大方案」已審核通過1518家廠商，預計投資金額約2兆3312億。若以去年底應完成投資家數為593家統計，當時已有561家完成投資，完成率約95%；預計今年底應完成投資家數為967家，目前已有644家廠商完成投資。

經濟部說明，三大方案總受理期程為108至113年，廠商自投資規劃至建廠完成、正式投產，一般約需3至5年，即109年審查通過的案件，完成投資期間可能落於112至114年之間，而110年以後通過案件，完成投資時間多落於113至115年間或以後年度。

經濟部表示，以方案總期程6年看，多數案件完成期間會落於112年之後，屬於正常情形。

經濟部指出，109至111年間廠商投資面臨疫情、俄烏戰爭、航運延宕、原物料上漲、移工無法來台及營造缺工等全球景氣問題，導致營造成本上漲2至3成，造成投資無法依原訂計畫執行，但多數廠商仍不放棄投資，堅持運用現有資金與資源，撐過景氣艱難時刻。

經濟部表示，協助辦理計畫變更展延，目的是支持廠商完成投資，已協助664家廠商辦理計畫變更或展延，在整體廠商占比為44%，希望讓廠商持續取得承貸優惠，獲得足夠貸款以持續完成投資。

經濟部指出，目前僅89家、占5.9%的廠商，因個案因素、營運情況等原因已辦理計畫中止，其餘94.1%廠商已完成投資或持續依計畫進行投資中；廠商因疫情延長建廠及採購設備時間，但投資意願與方向不變。

經濟部表示，三大方案迄今創造15萬3015名就業機會，並且帶動台灣人工智慧、電動車等產業廠商共同投資，將依審計部與立委的建言，持續追蹤投資案件執行情形，加強提醒即將到期廠商，並與各部會及縣市政府共同解決行政問題、幫助企業取得融資等，協助廠商如期完成投資。

經濟部

延伸閱讀

中斡旋俄烏代表 李輝訪巴西南非

航空城BOO案獲經部核准 統一桃園蓋物流中心...過關

基隆這私有巷道是捷徑...路況奇差無比 謝國樑提解套改善方案

蘭陽媽祖文化節加開海上遶境船次　588、888方案共250名額

相關新聞

高齡健康產業博覽會逾6萬人進場 助攻高齡長壽產業布局

隨著全球高齡化趨勢日益加劇，台灣正面臨嚴峻的超高齡社會挑戰。首屆高齡健康產業博覽會一連三天圓滿展出後，召集人沈榮津5日表...

電價試算連動台電財務 能源署：千億補貼是關鍵

經濟部長郭智輝今天表示，希望維持民生電價穩定，用電量較高的產業電價則依照競爭力來評估，由電價費率審議會決定。能源署指出，...

郭智輝：推動產業深度節能 家電汰舊換新補助持續

產業用電需求提高，經濟部長郭智輝表示，將透過用戶屬性推動深度節能，並持續住宅家電汰舊換新補助。為推動綠色成長，國發會主委...

這是景氣循環...台股今暴跌 經長曝「要有準備」

台股5日利空籠罩，一度暴跌逾1,700點，經濟部長郭智輝今日出席「2024第八屆能源轉型國際論壇」受訪表示，「大家要有準...

台股大跌經長喊大家要有準備 藍委：不要雪上加霜

台股重挫千點以上，經濟部長郭智輝今天表示，「全球股災，大家要有準備」，說明這是景氣循環的一部分，尤其環境影響景氣多。國民...

一句「就像薪水20年沒調整」 凌濤批郭智輝德不配位

經濟部長郭智輝今天上午出席「2024第八屆能源轉型國際論壇」，會前被媒體問到水電價格調整議題，因談論水價時提到「就像薪水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。