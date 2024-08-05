經部：三大方案投資額破2.3兆 去年底完成率約95%

外界質疑投資台灣三大方案成效不彰，經濟部今天表示，至今已核准1518家企業，投資金額突破新台幣2.3兆元；若以去年底應完成投資家數為593家統計，當時已有561家完成投資，完成率約95%。

經濟部說明，為因應美中貿易爭端，政府自民國108年起推動「投資台灣三大方案」，以滿足用地需求、充裕產業人力、協助快速融資、穩定供應水電以及提供稅務服務，共計5大策略，解決企業投資的5缺痛點，協助台商將高階製造產能移回台灣。

經濟部指出，截至113年8月2日止，「投資台灣三大方案」已審核通過1518家廠商，預計投資金額約2兆3312億。若以去年底應完成投資家數為593家統計，當時已有561家完成投資，完成率約95%；預計今年底應完成投資家數為967家，目前已有644家廠商完成投資。

經濟部說明，三大方案總受理期程為108至113年，廠商自投資規劃至建廠完成、正式投產，一般約需3至5年，即109年審查通過的案件，完成投資期間可能落於112至114年之間，而110年以後通過案件，完成投資時間多落於113至115年間或以後年度。

經濟部表示，以方案總期程6年看，多數案件完成期間會落於112年之後，屬於正常情形。

經濟部指出，109至111年間廠商投資面臨疫情、俄烏戰爭、航運延宕、原物料上漲、移工無法來台及營造缺工等全球景氣問題，導致營造成本上漲2至3成，造成投資無法依原訂計畫執行，但多數廠商仍不放棄投資，堅持運用現有資金與資源，撐過景氣艱難時刻。

經濟部表示，協助辦理計畫變更展延，目的是支持廠商完成投資，已協助664家廠商辦理計畫變更或展延，在整體廠商占比為44%，希望讓廠商持續取得承貸優惠，獲得足夠貸款以持續完成投資。

經濟部指出，目前僅89家、占5.9%的廠商，因個案因素、營運情況等原因已辦理計畫中止，其餘94.1%廠商已完成投資或持續依計畫進行投資中；廠商因疫情延長建廠及採購設備時間，但投資意願與方向不變。

經濟部表示，三大方案迄今創造15萬3015名就業機會，並且帶動台灣人工智慧、電動車等產業廠商共同投資，將依審計部與立委的建言，持續追蹤投資案件執行情形，加強提醒即將到期廠商，並與各部會及縣市政府共同解決行政問題、幫助企業取得融資等，協助廠商如期完成投資。