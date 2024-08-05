高齡健康產業博覽會逾6萬人進場 助攻高齡長壽產業布局

隨著全球高齡化趨勢日益加劇，台灣正面臨嚴峻的超高齡社會挑戰。首屆高齡健康產業博覽會一連三天圓滿展出後，召集人沈榮津5日表示，本次博覽會重要目標是通過系統性掌握高齡需求，強化產業供給，彙整國人測試與回饋，將利基產品推向世界市場並促進國內產業的提升。

高齡健康產業博覽會8月2日至8月4日順利舉辦，今年首次舉辦就吸引超過6萬名觀眾進場。沈榮津表示，這場博覽會是由政府與民間協力籌辦，旨在推進台灣「高齡健康不長照」的願景。

沈榮津表示，台灣高齡化速度更是全球第三快，2025年即將迎來超高齡社會的時代，65歲以上高齡人口達468萬人、超過總人口20%。然而國人平均不健康餘命高達8.5年，成為醫療、社福和家庭重大負擔，對勞動力流失和經濟的影響也十分深遠。

沈榮津表示，60歲以上人口已是各國消費增長主力，但高齡人口的需求和消費卻鮮少受到產業的關注。事實上，台灣高齡經濟規模達新台幣3.6兆元，全球更超過1.7兆美元，因此發展高齡健康產業有其重要性與迫切性。

沈榮津表示，首屆高齡健康產業博覽會專注於三大主題：健康照護、智慧服務及快樂生活。展出逾500項高齡友善項目，12個產業、200多家企業共同投入，更從中選出百件十大高齡友善科技、產品與服務項目。此外，今年的博覽會特別邀請六都聯合展示高齡宜居城市的嶄新規劃，從軟服務到公共建設，展出大量資源，旨在為台灣未來的高齡社會提供更多實用和創新的解決方案。