快訊

奧運桌球／林昀儒連拿5分逆轉勝 中華隊直落3橫掃埃及闖8強

高齡健康產業博覽會逾6萬人進場 助攻高齡長壽產業布局

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
首屆高齡健康產業博覽會圓滿落幕，吸引逾6萬人進場。生策會／提供
首屆高齡健康產業博覽會圓滿落幕，吸引逾6萬人進場。生策會／提供

隨著全球高齡化趨勢日益加劇，台灣正面臨嚴峻的超高齡社會挑戰。首屆高齡健康產業博覽會一連三天圓滿展出後，召集人沈榮津5日表示，本次博覽會重要目標是通過系統性掌握高齡需求，強化產業供給，彙整國人測試與回饋，將利基產品推向世界市場並促進國內產業的提升。

高齡健康產業博覽會8月2日至8月4日順利舉辦，今年首次舉辦就吸引超過6萬名觀眾進場。沈榮津表示，這場博覽會是由政府與民間協力籌辦，旨在推進台灣「高齡健康不長照」的願景。

沈榮津表示，台灣高齡化速度更是全球第三快，2025年即將迎來超高齡社會的時代，65歲以上高齡人口達468萬人、超過總人口20%。然而國人平均不健康餘命高達8.5年，成為醫療、社福和家庭重大負擔，對勞動力流失和經濟的影響也十分深遠。

沈榮津表示，60歲以上人口已是各國消費增長主力，但高齡人口的需求和消費卻鮮少受到產業的關注。事實上，台灣高齡經濟規模達新台幣3.6兆元，全球更超過1.7兆美元，因此發展高齡健康產業有其重要性與迫切性。

沈榮津表示，首屆高齡健康產業博覽會專注於三大主題：健康照護、智慧服務及快樂生活。展出逾500項高齡友善項目，12個產業、200多家企業共同投入，更從中選出百件十大高齡友善科技、產品與服務項目。此外，今年的博覽會特別邀請六都聯合展示高齡宜居城市的嶄新規劃，從軟服務到公共建設，展出大量資源，旨在為台灣未來的高齡社會提供更多實用和創新的解決方案。

沈榮津強調，本次博覽會不僅是高齡健康產業的起點，提供了寶貴的產品試驗場域，幫助企業及時調整策略，培養產業的國際競爭力。隨著高齡健康產業的迅速發展，相信台灣將能夠更好地應對未來的挑戰，創造出更加健康、幸福的高齡生活環境。

首屆高齡健康產業博覽會圓滿展出後，召集人沈榮津表示，本次博覽會重要目標是通過系統性掌握高齡需求，強化產業供給，彙整國人測試與回饋，將利基產品推向世界市場並促進國內產業的提升。生策會／提供
首屆高齡健康產業博覽會圓滿展出後，召集人沈榮津表示，本次博覽會重要目標是通過系統性掌握高齡需求，強化產業供給，彙整國人測試與回饋，將利基產品推向世界市場並促進國內產業的提升。生策會／提供

沈榮津 高齡化

延伸閱讀

為2025超高齡社會提照護解方 新光保全力推智慧健康服務

新北產經大學首屆EMBA學院 沈榮津等人將開講

高齡經濟規模拚明年達3.6兆

世界股東會／董座方略續任、沈榮津出任董事 7月4日除息

相關新聞

這是景氣循環...台股今暴跌 經長曝「要有準備」

台股5日利空籠罩，一度暴跌逾1,700點，經濟部長郭智輝今日出席「2024第八屆能源轉型國際論壇」受訪表示，「大家要有準...

台股大跌經長喊大家要有準備 藍委：不要雪上加霜

台股重挫千點以上，經濟部長郭智輝今天表示，「全球股災，大家要有準備」，說明這是景氣循環的一部分，尤其環境影響景氣多。國民...

高齡健康產業博覽會逾6萬人進場 助攻高齡長壽產業布局

隨著全球高齡化趨勢日益加劇，台灣正面臨嚴峻的超高齡社會挑戰。首屆高齡健康產業博覽會一連三天圓滿展出後，召集人沈榮津5日表...

電價試算連動台電財務 能源署：千億補貼是關鍵

經濟部長郭智輝今天表示，希望維持民生電價穩定，用電量較高的產業電價則依照競爭力來評估，由電價費率審議會決定。能源署指出，...

郭智輝：推動產業深度節能 家電汰舊換新補助持續

產業用電需求提高，經濟部長郭智輝表示，將透過用戶屬性推動深度節能，並持續住宅家電汰舊換新補助。為推動綠色成長，國發會主委...

一句「就像薪水20年沒調整」 凌濤批郭智輝德不配位

經濟部長郭智輝今天上午出席「2024第八屆能源轉型國際論壇」，會前被媒體問到水電價格調整議題，因談論水價時提到「就像薪水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。