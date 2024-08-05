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電價試算連動台電財務 能源署：千億補貼是關鍵

中央社／ 台北5日電
能源署指出，已開始規劃9月審議會時間，電價試算則連動台電財務狀況，其中台電能否獲得千億補貼是關鍵。本報資料照片
能源署指出，已開始規劃9月審議會時間，電價試算則連動台電財務狀況，其中台電能否獲得千億補貼是關鍵。本報資料照片

經濟部長郭智輝今天表示，希望維持民生電價穩定，用電量較高的產業電價則依照競爭力來評估，由電價費率審議會決定。能源署指出，已開始規劃9月審議會時間，電價試算則連動台電財務狀況，其中台電能否獲得千億補貼是關鍵。

電價議題備受關注，郭智輝今天出席「2024第八屆能源轉型國際論壇」會前接受採訪表示，電價應該要反映成本，不過仍須由電價費率審議會決定，希望維持民生用電價格穩定，用電量較高的產業電價則依照競爭力來評估。

能源署表示，已開始規劃新一期電價審議會時間，按往例在9月舉行，至於電價試算連動台電財務狀況，其中千億補貼是財務關鍵。

台電公司因國際燃料成本上漲，為穩定物價及照顧民生、弱勢，電價無法漲足，導致虧損愈滾愈大，行政院已提出追加預算案撥補台電新台幣1000億元，將送立法院審議。

另一方面，立法院已三讀修正通過電業法第49條條文，明定電價費率審議會成員的學者專家及相關民間團體代表，不得少於1/2。現任電價審議會委員共17位，由政府機關9位、民間工商及消費者團體3位、專家學者5位組成，其中，專家學者包含2位會計專業，以及經濟、電力系統、法律各1位。

為符合專家學者及民間團體代表不得少於一半規定，能源署規劃刪減官員，並增加1位經濟領域專家學者。

台電 電價

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