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這是景氣循環...台股今暴跌 經長曝「要有準備」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝。 記者杜建重／攝影
經濟部長郭智輝。 記者杜建重／攝影

台股5日利空籠罩，一度暴跌逾1,700點，經濟部長郭智輝今日出席「2024第八屆能源轉型國際論壇」受訪表示，「大家要有準備，這是景氣循環的一部分」，且環境對景氣影響很深，因素也很多。

近期美國就業報告欠佳，引發投資人對經濟衰退的憂慮，美股2日大跌，台股今日一開盤就重挫逾1,700點，寫盤中史上最大跌點，賣壓一度摜破20,000點大關。

郭智輝今天出席「2024第八屆能源轉型國際論壇」，媒體關切如何看待全球股災，郭智輝受訪表示，「大家要有準備，這是景氣循環的一部分」，此外，環境對景氣的影響很深，因素也很多，像是受到極端氣候影響，也會連帶影響世界景氣。

台股 景氣

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