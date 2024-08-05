郭智輝：台灣不缺電 將設平台助購風電

「台灣並不缺電，政府會協助企業購買離岸風電！」經濟部長郭智輝5日出席「2024能源轉型國際論壇」時指出，會協助企業發展地熱、氫能，還有加速落實「強化電網韌性計畫」，減少區域跳電。他強調，台灣如果缺電，零星跳電無法透過搶修復原。國發會主委劉鏡清則說，會協助培育綠電人才，讓中小企業能順利接軌。

隻字未談核能

郭智輝表示，台灣是出口導向國家，受到經濟情勢、半導體、人工智慧與新興科技活動發展影響，政府要維持穩定供電，首先將會推動節能。他指出，台灣天然資源匱乏，節能是最便宜的綠能，政府會協助不同企業屬性，分別進行深度節能，並持續推動家電汰舊換新補助，以改善使用能源效率。

「綠電已經成為不可或缺的產業要素！」郭智輝說，國際大廠紛紛使用綠電，綠電已經成為台灣維持國際競爭力不可或缺的元素，未來會透過「泛官股售電平台」，讓更多企業可以買得到離岸風電，並投入地熱、氫能的技術開發，多元發展綠能。

他強調，台灣並不缺電，如果台灣真的缺電，零星的跳電事件無法透過搶修恢復，但他也交代經濟部要針對電路老舊熱區與人口密集區，加速執行提前落實強化電網韌性計畫，減少區域停電。郭智輝也對企業喊話說，政府會透過新設燃氣機組、發展再生能源與加強電網韌性，協助企業淨零轉型。致詞中並未提到核能。

協助資金與人才

國發會主委劉鏡清則說，賴政府為達成「2050淨零碳排」目標，推動了12項戰略計畫，其中7項與能源有關，從3年前開始每年已經有390億元投入，盼2030年成長到9千多億。他表示，政府積極推動瓦斯轉型燃氫，也與農業部專案協助地熱的打井鑽探，設法創造更多綠色就業，讓台灣經濟可有新一波成長。

「會確保資金與人才到位！」劉鏡清表示，之前有與保險業談到3.27兆資金回流投資計畫，投資標的除了公共建設，很大一部分還有綠能建設，2030年前也會培養9.6萬綠能人才，使其廣布中小企業、協助企業轉型。

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