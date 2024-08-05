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經長：水價20幾年未調已準備方案 民生電價穩定 產業用電依競爭力評估

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

外界關注水電價格。經濟部長郭智輝5日受訪表示，電價應反映成本，希望維持民生電價穩定，產業用電則依照競爭力評估，但須由電價費率審議會決定；水價已20幾年沒調整，台水已準備相關方案，若大家能接受的話就會來調整。

郭智輝今出席「2024第八屆能源轉型國際論壇」會受訪做上述表示。不過據了解，台水水價調整方案已準備多年。由於相較台電巨額虧損，經濟部現要優先處理的是電價，水價則要未來視時機再處理。至於電價部分，現要先看政府撥補台電千億元預算，能否在立院獲通過，才能決定電價是否要再調整。

郭智輝表示，電價應該要反映成本，不過仍須由電價費率審議會決定，希望維持民生用電價格穩定，用電量較高的產業電價則依照競爭力來評估。

至於水價，郭智輝表示，水價已有20幾年沒有調價，「就像薪水20幾年沒有調整，很難反映費用」，台水有在做準備，之後會再讓社會大眾了解水價相關方案，大家都能接受的話就會來調整。

外界也關切核能議題。郭智輝表示，經濟部並無立場，希望所有能夠用的電都可以上機，只要法令許可、核廢料處理獲解決、民眾有共識，就會遵照法令進行。

郭智輝並表示，密切注意新能源技術發展，有好的方法、備案都不會排斥。他也說，核能影響台灣供電約3%，面對未來淨零減碳的目標，應該想辦法降低其他97%電力的排碳量。

台水 水價 電價

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