1.5萬名營造移工名額將用罄 國土署：滾動檢討

中央社／ 台北5日電

內政部國土管理署今天說，去年8月起受理一般營造業移工申請，截至今年8月2日，共核配1萬4934名移工名額，勞動部同意開放的1.5萬名額即將核配完畢，後續將依產業發展及勞動人力供需情況，滾動檢討滿足營造業人力需求。

為解決營造業缺工問題，民國112年8月起，內政部公告受理一般營造業移工申請。

國土署今天透過新聞稿表示，截至今年8月2日止，共1264件符合申請要件、核配1萬4934名移工名額，勞動部同意開放的1萬5000名額即將核配完畢，受理申請到名額全數用罄即停止。

國土署說，已取得核配移工名額的營造業者，需儘速依勞動部移工招募與聘僱程序辦理；勞動部已核准營造業聘僱移工人數為4367名。後續將偕同勞動部清查未完成招募聘用的移工餘額，滾動釋出讓有缺工需求的業者申請。

國土署表示，台灣人力結構朝向少子化及老年化，在兼顧保障本國勞工就業權益的前提下，適度開放綜合營造業、專業營造業及土木包工業的業者，向中央提出營造業移工核配申請，適度補充勞動力。

國土署說，會經由跨部會合作及透過營造業法令講習等工作，加強這次開放1萬5000名營造移工雇主責任相關法令宣導。也將持續強化國內營造業人才培育、優化就業環境及職業安全，以提升營造業勞動量能。

勞動部 國土署 移工

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