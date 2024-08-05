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郭智輝：推動產業深度節能 家電汰舊換新補助持續

中央社／ 台北5日電
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

產業用電需求提高，經濟部長郭智輝表示，將透過用戶屬性推動深度節能，並持續住宅家電汰舊換新補助。為推動綠色成長，國發會主委劉鏡清表示，將精進融資保證機制，提高保證成數到8成，讓資金更容易進入綠能建設。

郭智輝、劉鏡清今天出席「2024第八屆能源轉型國際論壇」。郭智輝致詞表示，受惠AI、半導體及雲端服務產業等成長，穩定電力供應是政府的首要任務之一，節能是推動淨零的關鍵，「對我們而言，節能就是最便宜的能源」，未來將依照用戶屬性，推動深度節能，協助改善能源使用效率；住宅方面，也將繼續推動家電汰舊換新補助。

企業對綠電需求提高，郭智輝表示，為確保業者都可以買到綠電，經濟部將透過成立泛官股售電平台，採取統購分銷方式，協助企業購買離岸風電。此外，除了擴大風力、光電建設，也將加深地熱、氫能等前瞻能源技術開發。

劉鏡清致詞時表示，政府積極推動二次能源轉型，並思考綠氨進入台灣的可能性；此外，將推動「綠色成長」，以此創造台灣新事業，讓台灣有更好的永續綠生活。

劉鏡清說明，綠色成長會搭配人才培育、資金引入等作法，將與環境部積極合作，希望在2030年之前，培育9.6萬綠領人才，期待他們能夠發揮能量，協助中小企業加速綠能轉型。

資金方面，劉鏡清說明，保險業可回台投資的新台幣3.27兆元，除了公共建設，也會有很大一部分投入綠能建設，同時精進融資保證機制，保證成數從過往的6成拉高到8成，讓資金更容易進入綠能建設。

經濟部 綠能 綠電

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