最新金融風險情緒訊號：美日台展望續趨謹慎 全面降低曝險

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)每周發布金融風險情緒訊號(即市場情緒指標)，本周起新增日股訊號，雙方合作編製之風險情緒訊號，以建議現金水位反應未來一周的風險展望，第一金投信指出，最新市場風險情緒訊號值顯示(見圖)，美日台展望續趨謹慎，且全面提高現金水位降低曝險比重，美國投資情訊明顯趨謹慎保守，風險情緒值躍升至30.8%，日、台風險訊號全面亮紅燈，風險情緒值躍升至70.0%、75.3%。

最新美國市場AI風險情緒訊號數值為30.8%，聯準會維持利率水準不變，並暗示9月可望開始降息，股票市場投資人擔心經濟陷入衰退及日圓升值引發國際資金回流，股價呈現震盪走低，儘管科技巨頭財報符合預期，但股價並未反應利多，市場波動風險加劇，主要指數全面下挫，科技股跌幅最大，費半指數單周下跌9.71%，那斯達克自7月高點至今已修正20%，資金轉往公債等資產避險，股票氣氛謹慎保守。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，影響美股情緒風險訊號的主要特徵因子，1年期美國公債殖利率及原物料指數近6個月及近1個月相關性分別達0.73、0.76，兩者走向偏同向，近期原物料價格受經濟趨緩走低，公債殖利率亦見下滑；8月份標普500指數6個月動能指標放緩，顯示股價漲勢動能萎縮現象。

本周首度發布日本市場AI風險情緒訊號數值為70.0%，上周日銀會議如預期上調利率，同時暗示持續升息可能，美日貨幣政策分歧，造成日圓大幅走升，觸動利差交易平倉，國際資金大幅度自風險資產流出，全球金融市場急速修正，市場擔心日圓升值降低企業國際競爭力，帶來地產、銀行股衝擊，日經指數、東證指數單周急跌修正分別高達4.67%、6%，此外，日本自民黨9月份總裁選舉，是否出現人選輪替與政策延續不確定性市場謹慎看待。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察影響日股情緒風險訊號的主要特徵因子，東證指數賣權總成交量大幅增加1,950%，代投資人看空情緒大幅上升；此外，買權總成交量達-53.1%，代表投資對後市的不定性與風險擔憂等；東證期貨總成交量達28.6%，顯示投資人避險交易活動與市場波動上市，藉由衍生工具進行避險與投機交易的比重上揚，留意股價波動。

台灣市場AI風險情緒訊號數值提升至75.3%，第一金投信分析，美國經濟數據疲弱、中東情勢升溫，科技財報未有大驚喜，費半指數及科技股大幅回檔拖累，台股單周下跌2.86%，外資大幅匯出，年初至至今賣超達3,556.12億元，主要賣壓集中自7月份以來，股價持續面臨修正壓力，風險情緒轉為普遍謹慎。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，影響台股訊號變動主要特徵因子，台股期貨總成交量顯著增加46.4%，期貨交易與波動度提升，投資人運用衍生工具避險與投機，帶來股價後續波動；買權與賣權總成交量同步減少，顯示台股快速下跌修正後，投資人看漲與看空情緒都有減弱的現象；費半指數大幅修正9.4%，台灣以半導體為主的產業佔比，短期大幅影響投資信心，負面衝擊使台股市場風險全面提升。

從AI市場風險情緒指標及近期市場變化觀察，第一金投信研判，美國科技股急跌驅動投資人調整投資組合風險配置，建議適度提高防禦型產業配置，採取多元投資組合，以提升資產配置穩定度，市場急跌後也可望提供投資人重新參與成長類股的投資機會；台股持續存在修正壓力，投資人宜適度調整投資組合曝險程度，以降低市場持續回檔帶來的修正風險，並觀察再進場時機；日本政策持續偏多支持股市發展，短期內股價快速回檔修正壓力，提醒投資者審視投資組合風險，類股配置宜採取多元投資策略，短期適度調整曝險程度，敬待修正後再進場投資機會。