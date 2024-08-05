營造業移工1.5萬名名額將用罄 國土署允滾動檢討

國土管理署表示，自去年8月公告受理一般營造業移工申請至8月2日止，共有1,264件符合申請要件，共計核配1萬4, 934名移工名額，勞動部同意開放的1.5萬名額即將核配完畢，受理申請至名額全數用罄即停止，後續會依照產業發展及勞動人力供需情況，滾動式檢討政策及滿足國內營造業人力需求，促進產業轉型升級及永續發展。

國土管理署進一步說明，目前已取得核配移工名額之營造業者，需儘速依勞動部移工招募與聘僱程序辦理，截至目前為止，勞動部已核准營造業聘僱移工人數為4,367名。本署後續將偕同勞動部進行清查未完成招募聘用之移工餘額，滾動釋出移工餘額讓有缺工需求的業者可以進行申請。

國土管理署表示，臺灣人力結構朝向少子化及老年化，在兼顧保障本國勞工就業權益的前提下，適度開放聘用本國勞工及承攬工程達一定數量及規模的綜合營造業、專業營造業及土木包工業之業者，可向中央提出營造業移工核配之申請，適度補充營造業勞動力。

國土管理署最後表示，會經由跨部會合作及透過營造業法令講習等工作，加強本次開放1.5萬名營造移工雇主責任相關法令宣導。此外，本署將持續強化國內營造業人才培育、優化整體就業環境及職業安全，以提升整體營造業勞動量能。