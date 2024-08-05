快訊

不輸李洋了！蔣萬安宣布王齊麟專項獎金加碼至573萬 北市要建世界級羽球館

當性別的分類失靈？奧運該如何重建公平賽制

台股殺斷頭！券商下單APP當機 預估量一度破兆

營造業移工1.5萬名名額將用罄 國土署允滾動檢討

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
營建業示意圖。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
營建業示意圖。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

國土管理署表示，自去年8月公告受理一般營造業移工申請至8月2日止，共有1,264件符合申請要件，共計核配1萬4, 934名移工名額，勞動部同意開放的1.5萬名額即將核配完畢，受理申請至名額全數用罄即停止，後續會依照產業發展及勞動人力供需情況，滾動式檢討政策及滿足國內營造業人力需求，促進產業轉型升級及永續發展。

國土管理署進一步說明，目前已取得核配移工名額之營造業者，需儘速依勞動部移工招募與聘僱程序辦理，截至目前為止，勞動部已核准營造業聘僱移工人數為4,367名。本署後續將偕同勞動部進行清查未完成招募聘用之移工餘額，滾動釋出移工餘額讓有缺工需求的業者可以進行申請。

國土管理署表示，臺灣人力結構朝向少子化及老年化，在兼顧保障本國勞工就業權益的前提下，適度開放聘用本國勞工及承攬工程達一定數量及規模的綜合營造業、專業營造業及土木包工業之業者，可向中央提出營造業移工核配之申請，適度補充營造業勞動力。

國土管理署最後表示，會經由跨部會合作及透過營造業法令講習等工作，加強本次開放1.5萬名營造移工雇主責任相關法令宣導。此外，本署將持續強化國內營造業人才培育、優化整體就業環境及職業安全，以提升整體營造業勞動量能。

移工

延伸閱讀

印尼移工遭雇主性侵、限制行動 基市堵漏洞：提高訪視頻率

性侵通緝犯竟能雇移工！立委爆勞動部大漏洞 看護被打被性侵…

彰化出租公寓大火5死傷「都是煙看不到路」 3樓男移工跳1樓屋頂幸運逃生

營造業墜落職災占6成8...勞動部開高峰會 促業者扮工安領頭羊

相關新聞

最新金融風險情緒訊號：美日台展望續趨謹慎 全面降低曝險

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)每周發布金融風險情緒訊號(即市場情緒指標)...

經長郭智輝：水價20幾年沒有調價「就像薪水20幾年沒有調整」

水電價格調整受關注，經濟部長郭智輝表示，電價應反映成本，希望維持民生電價穩定，產業用電則依照競爭力評估，但須由電價費率審...

營造業移工1.5萬名名額將用罄 國土署允滾動檢討

國土管理署表示，自去年8月公告受理一般營造業移工申請至8月2日止，共有1,264件符合申請要件，共計核配1萬4, 934...

水電價接下來都要漲？ 經濟部：電價要反應成本

對於電價、水價是否有再調整的可能，經濟部長郭智輝表示，電價要反應成本，但會由審議委員會決定。至於否優先調漲工業用電，他則...

你也不想睡？夜經濟搶搭演唱會商機 大巨蛋周邊「充滿想像空間」

隨著生活型態愈來愈多元，民眾對於娛樂需求不斷變化，特別是入夜後，商家提供各種吃喝玩樂，滿足的管道愈來愈多，尤其台北大巨蛋...

勞動基金委任部位追蹤指數 排除俄羅斯與中國直接投資

勞動基金運用局4日表示，勞動基金一直以來都是採全球多元分散投資，以管控投資風險，確保基金長期穩健的收益。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。