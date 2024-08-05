快訊

不輸李洋了！蔣萬安宣布王齊麟專項獎金加碼至573萬 北市要建世界級羽球館

當性別的分類失靈？奧運該如何重建公平賽制

台股殺斷頭！券商下單APP當機 預估量一度破兆

經長郭智輝：水價20幾年沒有調價「就像薪水20幾年沒有調整」

中央社／ 台北5日電
經濟部長郭智輝。中央社
經濟部長郭智輝。中央社

電價格調整受關注，經濟部長郭智輝表示，電價應反映成本，希望維持民生電價穩定，產業用電則依照競爭力評估，但須由電價費率審議會決定；水價已20幾年沒調整，台水已準備相關方案，「大家如果接受的話就會來調整」。

郭智輝今天出席「2024第八屆能源轉型國際論壇」會前接受採訪，媒體關切水電價格調整議題。他表示，電價應該要反映成本，不過仍須由電價費率審議會決定，希望維持民生用電價格穩定，用電量較高的產業電價則依照競爭力來評估。

水價方面，郭智輝表示，水價20幾年沒有調價，「就像薪水20幾年沒有調整，很難反映費用」，台水有在做準備，之後會再讓社會大眾了解水價相關方案，「大家如果接受的話就會來調整」。

核能議題，郭智輝重申，經濟部並無立場，希望所有能夠用的電都可以上機，只要法令許可、核廢料處理獲解決、民眾有共識，就會遵照法令進行。

對於新能源技術發展，郭智輝表示，密切注意新能源技術發展，有好的方法、備案都不會排斥。他也說，核能影響台灣供電約3%，面對未來淨零減碳的目標，應該想辦法降低其他97%電力的排碳量。

核能 水價 電價

延伸閱讀

台股下殺暴跌 經長：大家要有準備、這是景氣循環

郭智輝：推動境內關外搶攻長壽新經濟 商機上看10兆

經長郭智輝拋出在日設立科學園區計畫 結合台日菲越四國資源延伸國力

郭智輝首度視察 石門水庫蓄水暴增千萬噸排砂隧道放水

相關新聞

最新金融風險情緒訊號：美日台展望續趨謹慎 全面降低曝險

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)每周發布金融風險情緒訊號(即市場情緒指標)...

經長郭智輝：水價20幾年沒有調價「就像薪水20幾年沒有調整」

水電價格調整受關注，經濟部長郭智輝表示，電價應反映成本，希望維持民生電價穩定，產業用電則依照競爭力評估，但須由電價費率審...

營造業移工1.5萬名名額將用罄 國土署允滾動檢討

國土管理署表示，自去年8月公告受理一般營造業移工申請至8月2日止，共有1,264件符合申請要件，共計核配1萬4, 934...

水電價接下來都要漲？ 經濟部：電價要反應成本

對於電價、水價是否有再調整的可能，經濟部長郭智輝表示，電價要反應成本，但會由審議委員會決定。至於否優先調漲工業用電，他則...

你也不想睡？夜經濟搶搭演唱會商機 大巨蛋周邊「充滿想像空間」

隨著生活型態愈來愈多元，民眾對於娛樂需求不斷變化，特別是入夜後，商家提供各種吃喝玩樂，滿足的管道愈來愈多，尤其台北大巨蛋...

勞動基金委任部位追蹤指數 排除俄羅斯與中國直接投資

勞動基金運用局4日表示，勞動基金一直以來都是採全球多元分散投資，以管控投資風險，確保基金長期穩健的收益。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。