經長郭智輝：水價20幾年沒有調價「就像薪水20幾年沒有調整」

水電價格調整受關注，經濟部長郭智輝表示，電價應反映成本，希望維持民生電價穩定，產業用電則依照競爭力評估，但須由電價費率審議會決定；水價已20幾年沒調整，台水已準備相關方案，「大家如果接受的話就會來調整」。

郭智輝今天出席「2024第八屆能源轉型國際論壇」會前接受採訪，媒體關切水電價格調整議題。他表示，電價應該要反映成本，不過仍須由電價費率審議會決定，希望維持民生用電價格穩定，用電量較高的產業電價則依照競爭力來評估。

水價方面，郭智輝表示，水價20幾年沒有調價，「就像薪水20幾年沒有調整，很難反映費用」，台水有在做準備，之後會再讓社會大眾了解水價相關方案，「大家如果接受的話就會來調整」。

核能議題，郭智輝重申，經濟部並無立場，希望所有能夠用的電都可以上機，只要法令許可、核廢料處理獲解決、民眾有共識，就會遵照法令進行。

對於新能源技術發展，郭智輝表示，密切注意新能源技術發展，有好的方法、備案都不會排斥。他也說，核能影響台灣供電約3%，面對未來淨零減碳的目標，應該想辦法降低其他97%電力的排碳量。