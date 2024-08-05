零股族愈跌愈勇 00757創今年成交雙冠王

台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

台股震盪劇烈時，向來都是零股族、定期定額族逢低大灑幣布局的時候。據統計，統一FANG+（00757）、國泰費城半導體（00830）、富邦NASDAQ（00662）、元大S&P500（00646）等4檔海外ETF同時受到兩大族群股民青睞。其中，00757零股成交量、成交金額皆是今年以來海外ETF之冠，投資專家表示，主要是00757股價看回不回，零股族只要見跌就撿便宜，若沒遇到修正，定期定額族則穩定投資，雙管齊下可說是最佳投資策略。/p>

台股2日崩跌逾千點，創史上最大跌點，季線再度失守，零股逢低交投火熱。據CMoney統計，00757以海外股票ETF股王之姿，成為當日獨家擠進零股成交金額前十名的海外ETF，成交爆出4602萬元。今年以來，00757零股累積已成交1657萬股、13.4億元，雙雙稱霸海外ETF，其中成交金額是唯一突破10億元的海外ETF。

而定期定額部分，據證交所統計至6月底的定期定額交易戶數，僅有00646、00757、00830、富邦越南（00885）、00662榜上有名。其中，00757存股人氣快速累加，在2023年8月以5,173戶首次進入定期定額戶數排行榜，至去年底達6,240戶，今年6月底已進一步攀升到13,433戶，光是今年上半年就翻倍大增。

投資專家分析，00757是在今年2月初彎道超車站上海外股票ETF股王寶座，登頂後持續拉開與其他海外股票ETF距離，即使4月隨著台股遇到亂流回檔，但是因為00757的成分股皆是科技巨擘，反彈修復能力就是比人強，成為投資人無懼下跌的底氣，只要見到拉回就會趁隙撿便宜累積更多部位，所以00757的零股成交量、成交金額才會創今年海外ETF雙冠王。且因為AI產業長線向上趨勢確立，00757定期定額績效穩健，也成了愈來愈多存股族追捧的主因。

投資專家表示，00757從歷史高點96.2元下跌以來，波段跌幅超過12.3%，已比大盤的11.4%超跌，短線跌深的甜甜價浮現。投資人可逢低分批進場，或以定期定額長線布局，在AI 從雲端導入終端之際，AI應用的商業化開始成為大型企業獲利成長新動能，多累積部位有助追求00757長期的超額報酬。

零股族、定期定額族同步青睞4檔海外ETF