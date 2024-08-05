水電價接下來都要漲？ 經濟部：電價要反應成本
對於電價、水價是否有再調整的可能，經濟部長郭智輝表示，電價要反應成本，但會由審議委員會決定。至於否優先調漲工業用電，他則說，民生用電維持穩定是一個方向，而用電比較多的產業用電，會根據有沒有競爭力來做考量。
至於水價，郭智輝也說，已經20多年沒有調整，而台水有在準備方案，接下來會讓大家了解，如果大家能接受，那就會調整。
核三廠一號機日前除役，不少民眾擔憂缺電，更有超過6成民眾支持核電，郭智輝強調，對於核電，經濟部沒有立場，能用的電都希望能夠使用，只要符合法令許可，核廢料可以處理，老百姓支持三大前提。
但郭智輝也說，核能供電只佔3%，不希望花太多時間在討論這方面，淨零減碳才是目標，應該要想辦法降低剩下的97%發電的碳排。
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