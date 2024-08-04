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勞動基金委任部位追蹤指數 排除俄羅斯與中國直接投資

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動基金。本報資料照片
勞動基金。本報資料照片

勞動基金運用局4日表示，勞動基金一直以來都是採全球多元分散投資，以管控投資風險，確保基金長期穩健的收益。

勞動基金自營操作並無直接投資俄羅斯相關股、債部位，亦無直接投資中國相關股、債部位。

勞動基金國外委任部位係因追蹤指數而對俄羅斯或中國被動曝險，且投資當時皆屬正常交易，無法先行得知有戰爭因素影響金融市場並進而斷然處分資產。

至2023年12月底止，勞動基金中國大陸部位約15.73億美元，佔整體基金0.8%；投資俄羅斯部位約2.42億美元，佔整體基金0.12％，顯見相關部位投資比重甚低。另，基金亦未開放直接投資中國大陸A股，影響尚屬可控。

近年來，中國大陸面臨內需消費與投資力道疲弱、房地產市場泡沫、金融風險壓力加劇及地方政府債務等問題，勞動基金主動有效避開投資風險，設計國外委任相關追蹤指數，皆已排除中國大陸。

勞動基金運用局將持續督促受託機構，掌握制裁俄羅斯禁令發展，適時調整部位，以維護基金權益。

俄羅斯 勞動基金

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