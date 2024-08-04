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各債市普遍上漲 精選持債迎接聯準會降息行情

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

忙碌的央行會議，各債市包括成熟政府債市、新興債市、全球企業債市等普遍上漲。投信法人建議投資人精選持債，以迎接聯準會降息行情。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，目前市場對聯準會降息已有充份預期，投資人反而應對長債殖利率回彈造成的震盪做好準備。此情境下團隊看好偏短天期的高品質企業債，因其仍能提供相對較高且穩定的殖利率收益，惟考量目前利差已緊，如遇景氣下行或市場震盪恐無法提供太多緩衝保護，因此納入防禦型美國公債仍有必要。

此外，非投資級公司債雖可優先受惠金髮女孩經濟，但在高資金成本壓力下，企業贏家與輸家獲利表現分歧加劇，凸顯精選持債重要性。整體而言，現階段建議採取公債、投資級公司債、非投資級公司債各約三成的精選收益複合債配置，做好迎接聯準會降息行情的準備。

債市 美國公債

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