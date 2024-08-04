台塑石化：5日起汽油漲2角 柴油漲3角
台塑石化今天下午宣布，5日凌晨1時起，每公升汽油批售價格調漲0.2元，柴油調漲0.3元，市場零售價格由加油站自行決定。
台塑石化表示，受到哈馬斯領導人在伊朗遇襲身亡，中東衝突可能擴大，以及美國和中國7月製造業經濟數據疲弱等多空因素影響，促使國際油價上下震盪，週均價續跌。
不過，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定8月5日（週一）凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升0.2元，柴油調漲0.3元，市場零售價格由加油站自行決定。
調整後，台塑石化直營加油站台亞石油油品牌告價最新如下，92無鉛汽油每公升30元、95+無鉛汽油31.5元、98無鉛汽油33.5元、超級柴油27.4元。
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