台塑石化：5日起汽油漲2角 柴油漲3角

美國勞工統計局（BLS） 上周五（2日）公布數據，7月非農新增就業人數降至11.4萬人，創2020年12月來新低，遠低經濟學家預期的17.6萬人。這份非農報告引發市場對美國經濟衰退的擔憂並引發美股拋售、壓低美國公債殖利率。 由於美股75%上市公司已公布財報，其中約8成符合預期，分析師認為美股屬技術性回檔，應無系統性風險，但本周美超微（Super Micro）將公布財報，後續接著有輝達（NVIDIA）財報，仍是觀察指標。

2024-08-04 06:00