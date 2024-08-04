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加油趁早！中油宣布明起汽、柴油各調漲0.2、0.3元

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣中油公司宣布，自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元。圖/本報資料照片
台灣中油公司宣布，自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元。圖/本報資料照片

台灣中油公司宣布， 自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.0元、95無鉛汽油每公升31.5元、98無鉛汽油每公升33.5元、超級柴油每公升27.6元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.3元及2.6元。

中油表示，本周國際油價下跌，浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價下跌1.88美元，台幣兌美元匯率升值0.013元，計算跌幅為1.87%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.5元及2.9元，因亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）汽、柴油稅前最低價較前週高，為維持價格低於前述國家，汽、柴油各吸收0.8元及2.1元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.5元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.3元及2.6元，國內汽、柴油實際價格各調漲0.2元及0.3元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整之1.3元及2.6元均由台灣中油吸收，今年累計至6月底止，台灣中油共吸收約159.94億元。

中油公司 國際油價 美元匯率

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