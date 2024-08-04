當 Fed 降息牽動新台幣走勢 為什麼財經學者看利大於弊？
關於下半年新台幣走勢，財經學者普遍認為，一旦美國聯準會（Fed）宣布降息，美元強勢情形將告一段落，屆時資金就會往亞洲移動，可能支撐新台幣匯價，使新台幣不再續貶，而新台幣若能維持匯率穩定且偏弱勢，對於以出口為導向的台灣經濟來說，會是利大於弊。
中央大學經濟系教授吳大任表示，若新台幣持續走貶，我們要付出的代價就是進口物價將攀高，進而推升通膨壓力，這是新台幣貶值最主要的影響。不過，除此之外，其他包括出口、吸引外資來台投資，新台幣若維持弱勢，則都是比較正面的。
亞太商工總會執行長邱達生認為，若接下來美國聯準會（Fed）如外界預期於9月、11月、12月都各降1碼的話，某種程度上是可以阻止新台幣持續走貶。
邱達生還提到，我國央行當然也不希望新台幣太弱，因爲這會導致進口成本增加，但若要對我國經濟發展有利，新台幣匯率必須穩定，並不是持續走貶就是好的，若繼續走貶會像日本一樣，雖然讓出口有了起色，但會造成內需消費非常低迷。
邱達生認為，匯率穩定是比較重要。但台灣畢竟還是以出口為導向，因此匯率穩定也不能太強，比較好的情況是偏弱，邱達生建議我國央行可參考韓國央行措施，因為韓國與台灣出口結構相似度最高。
台經院景氣預測中心主任孫明德則認為，為了提振消費、發行美債，美元應該還有一波強勢，而且可能要到美國總統選舉之前才可能結束。
此外，孫明德特別提醒的是，若接下來美國聯準會（Fed）啟動降息，台美之間的利差逐漸縮小，屆時很有可能會造成台灣匯率和股市滿大波動，因此對於下半年金融市場可能發生的劇烈變化，需密切關注。
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