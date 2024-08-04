美國聯準會快降息了 四大財經智庫這樣看新台幣走勢

美國聯準會主席鮑爾暗示9月降息可能性，市場樂觀期待，企業廠商也關注接下來新台幣兌美元匯率走勢。近來各主要預測機構紛紛提出對於接下來經濟情勢的最新預測，並提出在新台幣兌美元匯率部分的看法，四大財經智庫，一致認為新台幣雖持續走貶，但可望略有回穩。

新台幣兌美元匯率除受到相對物價（通膨）、相對利差、貨幣政策，以及經濟成長與貿易盈餘的經濟情勢等因素影響外，區域與貿易對手國的貨幣變化，也對台幣匯率有所影響。

中華經濟研究院表示，在亞幣競貶，以及美國聯準會（Fed）延宕降息時程因素下，新台幣兌美元匯率於2024年上半年明顯走貶。預計下半年在美國聯準會（Fed）可能降息及美元指數下降等因素影響下，新台幣貶值趨勢可望略有回穩。

中華經濟研究院最新預測，新台幣2024年全年平均價位約為31.96元，較2023年之31.16元貶值約0.8元，貶幅約為2.51%。

台灣經濟研究院則是預估，2024年平均32.15元新台幣兌1美元，較前次4月預測貶值0.54元。

關於新台幣持續走貶一事，台灣經濟研究院分析，因美國上半年經濟展現強勁韌性，通膨降溫速度不如金融市場預期，導致聯邦資金利率期貨顯示市場預期最早降息的時間點已經由3月大幅延後至目前的9月，降息幅度亦由年初的6碼以上縮減至目前的2碼，導致台美利差仍大，加上今年以來地緣政治風險的變化亦不時擾動市場走勢，使得新台幣走勢較為疲弱。

去年12月中央研究院經濟所關於新台幣兌美元匯率的2024年全年預測為31.22元，7月31日發布的最新預測則是32.20元，各季分別為31.45元、32.35元、32.45元、32.55元。

至於在貨幣供給方面，中央研究院經濟所則指出，央行3月調升三項政策利率半碼之緊縮貨幣政策，上半年平均M1B及M2年增率分別為4.85%及5.97%，M1B增速高於去年同期2.60%，M2則略低於去年同期6.71%，資金動能仍舊活絡。預期2024年M1B及M2成長率分別成長4.51%及5.75%。

台灣綜合研究院最新的新台幣兌美元匯率，則是預測2024年全年為31.97元，相較於2023年31.16元，同樣也是呈現走貶。各季分別為31.45元、32.32元、32.35元、31.75元。