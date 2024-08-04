快訊

奧運羽球／金牌戰前收酸民私訊「丟臉全世界」 李洋高EQ回應

冷凍海鮮＝不新鮮？有無添加硼砂、磷酸鹽怎麼分辨？新鮮魚蝦貝類這樣挑

一家4口遊日5天花25萬 他笑「盤子」：墾丁住5星不用20萬

美國聯準會快降息了 四大財經智庫這樣看新台幣走勢

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
美國聯準會主席鮑爾暗示9月降息可能性，市場樂觀期待，企業廠商也關注接下來新台幣兌美元匯率走勢。圖／聯合報系資料照
美國聯準會主席鮑爾暗示9月降息可能性，市場樂觀期待，企業廠商也關注接下來新台幣兌美元匯率走勢。圖／聯合報系資料照

美國聯準會主席鮑爾暗示9月降息可能性，市場樂觀期待，企業廠商也關注接下來新台幣美元匯率走勢。近來各主要預測機構紛紛提出對於接下來經濟情勢的最新預測，並提出在新台幣兌美元匯率部分的看法，四大財經智庫，一致認為新台幣雖持續走貶，但可望略有回穩。

新台幣兌美元匯率除受到相對物價（通膨）、相對利差、貨幣政策，以及經濟成長與貿易盈餘的經濟情勢等因素影響外，區域與貿易對手國的貨幣變化，也對台幣匯率有所影響。

中華經濟研究院表示，在亞幣競貶，以及美國聯準會（Fed）延宕降息時程因素下，新台幣兌美元匯率於2024年上半年明顯走貶。預計下半年在美國聯準會（Fed）可能降息及美元指數下降等因素影響下，新台幣貶值趨勢可望略有回穩。

中華經濟研究院最新預測，新台幣2024年全年平均價位約為31.96元，較2023年之31.16元貶值約0.8元，貶幅約為2.51%。

台灣經濟研究院則是預估，2024年平均32.15元新台幣兌1美元，較前次4月預測貶值0.54元。

關於新台幣持續走貶一事，台灣經濟研究院分析，因美國上半年經濟展現強勁韌性，通膨降溫速度不如金融市場預期，導致聯邦資金利率期貨顯示市場預期最早降息的時間點已經由3月大幅延後至目前的9月，降息幅度亦由年初的6碼以上縮減至目前的2碼，導致台美利差仍大，加上今年以來地緣政治風險的變化亦不時擾動市場走勢，使得新台幣走勢較為疲弱。

去年12月中央研究院經濟所關於新台幣兌美元匯率的2024年全年預測為31.22元，7月31日發布的最新預測則是32.20元，各季分別為31.45元、32.35元、32.45元、32.55元。

至於在貨幣供給方面，中央研究院經濟所則指出，央行3月調升三項政策利率半碼之緊縮貨幣政策，上半年平均M1B及M2年增率分別為4.85%及5.97%，M1B增速高於去年同期2.60%，M2則略低於去年同期6.71%，資金動能仍舊活絡。預期2024年M1B及M2成長率分別成長4.51%及5.75%。

台灣綜合研究院最新的新台幣兌美元匯率，則是預測2024年全年為31.97元，相較於2023年31.16元，同樣也是呈現走貶。各季分別為31.45元、32.32元、32.35元、31.75元。

新台幣 美元匯率

延伸閱讀

股災完美風暴 四利空造成…全球市場愁雲慘霧

日圓回升 工具機業鬆口氣…程泰、上銀等營運樂觀

經濟若再惡化 克魯曼：Fed應緊急降息

賀錦麗支持率增、Fed降息機率升…選情變調 川普交易熄火

相關新聞

審計部批勞保撥補 建議重啟年改

勞長何佩珊上任即宣示，勞保沒有財務危機，且撥補就是改革，不過審計部最新總決算報告，卻打臉何佩珊說法。報告直言，截至一一四...

大數字／出國熱擋不住…入出境觀光人數...持續逆差

經歷新冠疫情三年讓國人被迫在台灣「禁足」，使得酷愛出國旅遊的台灣旅客在疫後湧現出國旅遊熱潮，去年我國入出境觀光人數出現逆...

當 Fed 降息牽動新台幣走勢 為什麼財經學者看利大於弊？

關於下半年新台幣走勢，財經學者普遍認為，一旦美國聯準會（Fed）宣布降息，美元強勢情形將告一段落，屆時資金就會往亞洲移動...

美國聯準會快降息了 四大財經智庫這樣看新台幣走勢

美國聯準會主席鮑爾暗示9月降息可能性，市場樂觀期待，企業廠商也關注接下來新台幣兌美元匯率走勢。近來各主要預測機構紛紛提出...

本周台股／美經濟軟著陸成不成？台股測半年線支撐力

全美7月非農就業新增人口較6月大幅下滑，失業率攀升至2021年10月以來新高，美股四大指數周五再收黑，這波全球股市回檔的源頭美股，如果不率先止跌，恐怕無法消除投資人對美國經濟不是軟著陸而是硬著陸甚至衰退的疑慮。

美財報季關注超微及輝達、台灣出口可望連九紅

美國勞工統計局（BLS） 上周五（2日）公布數據，7月非農新增就業人數降至11.4萬人，創2020年12月來新低，遠低經濟學家預期的17.6萬人。這份非農報告引發市場對美國經濟衰退的擔憂並引發美股拋售、壓低美國公債殖利率。 由於美股75%上市公司已公布財報，其中約8成符合預期，分析師認為美股屬技術性回檔，應無系統性風險，但本周美超微（Super Micro）將公布財報，後續接著有輝達（NVIDIA）財報，仍是觀察指標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。