快訊

使用爬梯機協助上下樓 司機工會倡議建立責任險

以哈開戰後最大增援…防伊朗襲擊以色列 美急調林肯號赴中東

勞保紓困貸款逾放比逾8%

經濟日報／ 記者葉冠妤／台北報導

每逢農曆年前，勞動部都會開辦最高10萬元的勞工保險紓困貸款，迄今逾20年，協助約200萬名勞工度過經濟難關。但審計部報告指出，歷年勞保紓困貸款逾期放款比率偏高，逾放比8.08%，逾放金額高達169億餘元，影響勞保資金運用效益，若借貸勞工逾欠本息，也會在日後請領保險給付時被扣減，影響勞工生活保障。

勞保紓困貸款最高可貸10萬元，3年貸款期，貸款年利率1.718%，開辦至去年底，核貸出204.6萬多件、約2,101.4億元，已收回貸款近1,828億元。但因被保險人死亡且未有遺產財產，轉銷呆帳約3.2億元，尚待收回貸款270.2億元， 其中逾期放款169.8億元多。

審計部報告指出，勞保局對積欠貸款本息者，每年只以書面通知，沒有其他催收機制，導致歷年逾欠貸款情形嚴重，相較八大公股銀行開辦的小額純信用貸款，以及勞動部於疫情期間推出的紓困貸款，勞保紓困貸款逾放比率偏高。

勞保局保費組組長吳品霏解釋，勞保紓困貸款是為了紓解被保險人經濟困難，考量申貸對象以弱勢居多，兼顧基金債權，借貸勞工若未清償本息，之後會從申貸者保險給付扣減，並設計扣減後給付金額不得低於3,000元，給予最低保障。截至去年底，九成一申貸者已償還貸款，將加強宣導逾欠戶盡速還款。

保險 勞保 勞動部

延伸閱讀

9.6億變20億！海軍新建港勤拖船經費翻倍 審計部批國防部

審計部指識詐宣導待改善 警政署將調績效指標

防借貸滲透國軍 國防部：軍人儲蓄業務法制化

槓上于美人！駁「沒欠加班費還多發1月薪資」 前幕僚打臉：無法混為一談

相關新聞

審計部批勞保撥補 建議重啟年改

勞長何佩珊上任即宣示，勞保沒有財務危機，且撥補就是改革，不過審計部最新總決算報告，卻打臉何佩珊說法。報告直言，截至一一四...

大數字／出國熱擋不住…入出境觀光人數...持續逆差

經歷新冠疫情三年讓國人被迫在台灣「禁足」，使得酷愛出國旅遊的台灣旅客在疫後湧現出國旅遊熱潮，去年我國入出境觀光人數出現逆...

美財報季關注超微及輝達、台灣出口可望連九紅

美國勞工統計局（BLS） 上周五（2日）公布數據，7月非農新增就業人數降至11.4萬人，創2020年12月來新低，遠低經濟學家預期的17.6萬人。這份非農報告引發市場對美國經濟衰退的擔憂並引發美股拋售、壓低美國公債殖利率。 由於美股75%上市公司已公布財報，其中約8成符合預期，分析師認為美股屬技術性回檔，應無系統性風險，但本周美超微（Super Micro）將公布財報，後續接著有輝達（NVIDIA）財報，仍是觀察指標。

勞保撥補改革 審計部潑冷水…強調勞部應重啟年改

勞長何佩珊上任即宣示，勞保沒有財務危機，且撥補就是改革，不過審計部最新總決算報告直言，至明年累計撥補2,670億元，對彌...

勞保紓困貸款 逾期不還達169億元

每逢農曆年前，勞動部都會開辦最高十萬元的勞工保險紓困貸款，迄今逾廿年，協助約二百萬名勞工度過經濟難關。但審計部報告指出，...

勞保紓困貸款逾放比逾8%

每逢農曆年前，勞動部都會開辦最高10萬元的勞工保險紓困貸款，迄今逾20年，協助約200萬名勞工度過經濟難關。但審計部報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。