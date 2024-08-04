勞保紓困貸款逾放比逾8%

每逢農曆年前，勞動部都會開辦最高10萬元的勞工保險紓困貸款，迄今逾20年，協助約200萬名勞工度過經濟難關。但審計部報告指出，歷年勞保紓困貸款逾期放款比率偏高，逾放比8.08%，逾放金額高達169億餘元，影響勞保資金運用效益，若借貸勞工逾欠本息，也會在日後請領保險給付時被扣減，影響勞工生活保障。

勞保紓困貸款最高可貸10萬元，3年貸款期，貸款年利率1.718%，開辦至去年底，核貸出204.6萬多件、約2,101.4億元，已收回貸款近1,828億元。但因被保險人死亡且未有遺產財產，轉銷呆帳約3.2億元，尚待收回貸款270.2億元， 其中逾期放款169.8億元多。

審計部報告指出，勞保局對積欠貸款本息者，每年只以書面通知，沒有其他催收機制，導致歷年逾欠貸款情形嚴重，相較八大公股銀行開辦的小額純信用貸款，以及勞動部於疫情期間推出的紓困貸款，勞保紓困貸款逾放比率偏高。

勞保局保費組組長吳品霏解釋，勞保紓困貸款是為了紓解被保險人經濟困難，考量申貸對象以弱勢居多，兼顧基金債權，借貸勞工若未清償本息，之後會從申貸者保險給付扣減，並設計扣減後給付金額不得低於3,000元，給予最低保障。截至去年底，九成一申貸者已償還貸款，將加強宣導逾欠戶盡速還款。