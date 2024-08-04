勞保撥補改革 審計部潑冷水…強調勞部應重啟年改

勞長何佩珊上任即宣示，勞保沒有財務危機，且撥補就是改革，不過審計部最新總決算報告直言，至明年累計撥補2,670億元，對彌補勞保財務缺口仍有限；現行撥補政策缺乏制度性規範與機制，恐無法改善日趨惡化的財務結構，並強調勞動部應爭取各界支持重啟勞保年改。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯也表示，撥補只是調節勞保財務的作法之一，不能被當作唯一，若政府持續忽略結構性問題，勞保財務風險將拉高。

審計部指出，勞保基金長期存在保險費率不足以反映給付成本問題，從年金化制度實施第九年起，年度保費與給付就呈逆差，保費收支差短從2017年度的272億餘元，攀升至去年的440億餘元。

審計部也盤點2017年至2023年相關數字變化，包括老年年金請領人數從104萬餘人，上升至174萬餘人，平均投保年資也從28.29年，增加為29.72年，平均給付金額從1萬6,911元，提高至1萬8,824元。

整體老年年金給付金額，更從1,971億餘元，飆升至3,754億餘元，增幅高達90.48%。截至去年底，勞保基金潛藏債務達12兆1,736億餘元，相較2017年，增加3兆633億餘元。

近年股市大賺，加上政府自2020年起啟動撥補，撥補金額至今累計2,670億元，勞保基金水位已破兆元。但審計部直指，撥補金額相較基金財務缺口仍屬有限，且現行撥補政策缺乏制度性規範與機制，恐無法有效改善日趨惡化的基金財務結構，建議勞動部重啟年改，並研擬具體可行的長期財務撥補計畫。

孫友聯建議，應設置總統層級的國是會議或年金改革委員會，或由立院三黨黨團成立特種委員會，專責處理勞保年改議題，朝野必須共同面對、承擔，否則永遠改不了。

「我們不缺方案，缺的是勇氣。」孫友聯強調，年改不是要不要做的問題，而是迫在眉梢的問題，撥補仍是杯水車薪，不該當成唯一解方，會產生很大風險，朝野要有共識，共同誠實面對、承擔改革。