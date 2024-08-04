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審計部批勞保撥補 建議重啟年改

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
審計部。圖／聯合報資料照片
審計部。圖／聯合報資料照片

勞長何佩珊上任即宣示，勞保沒有財務危機，且撥補就是改革，不過審計部最新總決算報告，卻打臉何佩珊說法。報告直言，截至一一四年累計撥補二六七○億元，但相對勞保財務缺口仍有限；現行撥補政策缺乏制度性規範與機制，恐無法改善日趨惡化的財務結構，並強調勞動部應爭取各界支持重啟勞保年改

對此，台灣勞工陣線秘書長孫友聯直言，撥補只是調節勞保財務作法之一，不能當作唯一，若政府持續忽略結構性問題，勞保財務風險將拉高。

審計部指出，勞保基金長期存在保險費率不足以反映給付成本問題，從年金化制度實施第九年起，年度保費與給付就呈現逆差，保費收支差短從二○一七年度的二七二億餘元，攀升至去年的四四○億餘元。

審計部也盤點了二○一七年至二○二三年的相關數字變化，包括老年年金請領人數從一○四萬餘人，上升至一七四萬餘人，平均投保年資也從廿八點二九年，增加為廿九點七二年，平均給付金額從一萬六九一一元，提高至一萬八八二四元。

整體老年年金給付金額，更從一九七一億餘元，飆升至三七五四億餘元，增幅達百分之九十點四八。截至去年底，勞保基金潛藏債務達十二兆一七三六億餘元，相較二○一七年，增加三兆六三三億餘元。

近年股市大賺，再加上政府自二○二○年起啟動撥補，撥補金額至今累計二六七○億元，勞保基金水位已破兆元。但審計部直指，撥補金額相較基金財務缺口仍屬有限，且現行撥補政策缺乏制度性規範與機制，恐無法有效改善日趨惡化的基金財務結構，建議勞動部重啟年改，並研擬具體可行的長期財務撥補計畫。

孫友聯建議，應設置總統層級的國是會議或年金改革委員會，或由立院三黨黨團成立特種委員會，專責處理勞保年改議題，朝野必須共同面對、承擔，否則勞保永遠改不了。

「我們不缺方案，缺的是勇氣。」孫友聯強調，年改不是要不要做的問題，而是迫在眉梢的問題，撥補仍是杯水車薪，不該當成唯一解，會產生很大風險，朝野要有共識，共同誠實面對、承擔改革。

勞動部勞動保險司司長陳美女重申，政府將持續編列預算撥補勞保基金，並以不低於一千二百億元為原則，同時持續依法調整保險費率至百分之十二、鼓勵勞工續留職場參加勞保、強化納保及給付審核等，作為基金開源。

勞動部 年改 財務

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