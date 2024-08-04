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勞保紓困貸款 逾期不還達169億元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

每逢農曆年前，勞動部都會開辦最高十萬元的勞工保險紓困貸款，迄今逾廿年，協助約二百萬名勞工度過經濟難關。但審計部報告指出，歷年勞保紓困貸款逾期放款比率偏高，逾放比百分之八點○八，逾放金額高達一六九億餘元，影響勞保資金運用效益，若借貸勞工逾欠本息，也會在日後請領保險給付時被扣減，影響勞工生活保障。

勞保紓困貸款最高可貸十萬元，三年貸款期，貸款年利率百分之一點七一八，開辦至去年底，核貸出二○四點六萬多件、約二一○一點四億元，已收回貸款近一八二八億元。但因被保險人死亡且未有遺產財產，轉銷呆帳約三點二億元，尚待收回貸款二七○點二億元， 其中逾期放款一六九點八億多。

審計部報告指，勞保局對積欠貸款本息者，每年僅書面通知，沒有其他催收機制，相較八大公股銀行開辦的小額純信用貸款，以及勞動部於疫情間推出的紓困貸款逾放比皆低於百分之一，勞保紓困貸款的逾放比率明顯高許多。

勞保局保費組組長吳品霏解釋，勞保紓困貸款是為了紓解被保險人經濟困難，考量申貸對象以弱勢居多，兼顧基金債權，借貸勞工若未清償本息，之後會從申貸者的保險給付扣減，並設計扣減後給付金額不得低於三千元，給予最低保障。截至去年底，九成一申貸者已償還貸款，將加強宣導逾欠戶盡速還款。

保險 勞動部

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