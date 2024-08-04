7月CPI 增速恐連三月逾2%

行政院主計總處將於6日發布7月物價調查，預期在凱米颱風重創中南部的情況下，再加上去年低基期影響，將會有感推升7月消費者物價指數（CPI）年增率，且連續三個月衝破2%通膨警戒線。

除了氣候影響蔬果供應外，主計總處官員表示，預期7月物價漲幅有很大機率再擴大的原因，還包括暑假期間娛樂費用漲勢應會再擴大一些，若機票、國外旅遊漲幅也增大的話，物價指數就會持續走揚。

此外，4月電價上漲效應持續浮現，加上6月後又改採夏月電價，明顯推升使6月電價漲5.21%，比5月的4.48%更高。

還有房租續漲2.59%，已逾28年最高，主計總處分析，房租持續上漲主因包括房東參考鄰近市場行情、物價漲幅擴大、住宅維修費與房價上漲，還有利率調升等因素，使房東持有成本增加。近期醫療費用漲勢也衝上18年新高，以及外食費漲勢也依舊高於2%。

主計總處官員還提到，暑假關係，預期遊樂場入場費、國外旅遊團費等娛樂服務費用價格也會上漲，加上補習及學習費也都會調整，且由於服務類價格具僵固性，須密切關注。

根據主計總處最新物價調查結果顯示，今年上半年通膨率為2.27%，而隨著近幾個月通膨率始終居高不下，預期今年全年CPI將連三年衝破通膨警戒線的機會相當高。