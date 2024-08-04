7月出口熱有望連九紅 外貿旺季來臨...有利後續動能

財政部8日將公布7月進出口統計。在人工智慧（AI）等商機持續熱絡，且即將進入外貿旺季，皆有利挹注出口動能，預估7月出口有望呈連九紅，估出口規模落在399億至410億美元、年增3％至6％間。

財政部上月公布的6月出口為399億美元，年增23.5％、連八個月正成長，同時也寫下28個月以來的最大增幅；累計上半年出口2,250.3億美元、為歷年同期次高，年增11.4％。

財政部指出，由於新興科技應用商機熱絡，終端需求漸有增溫，及供應鏈回補庫存效應顯現，6月出口達399億美元，復因基期偏低，年增率擴大為23.5％，連續八個月正成長；進口同步上升至352.2億美元，年增33.9％，除基數因素外，主要是廠商備料意願提升及部分國際原物料行情上漲。

近一年進出口統計

財政部統計處長蔡美娜表示，6月出口表現強勁、優於預期，可以歸納出五大因素，包括全球景氣平穩復甦，終端需求也出現回溫；高效能運算及AI商機擴散；供應鏈的庫存改善，國內廠商接單好轉；國際品牌新機備貨期來臨以及基期偏低。

從主要貨品來看，6月主要貨品出口普遍較上年同月增加，11個貨類中就有九個上升，其中資通與視聽產品仍最為強勢，出口金額107.8億美元，年增1.1倍、為歷年單月第三高；電子零組件出口金額115.8億美元，年增7.3％、終止長達18個月的下滑。

資通產品與電子零組件合併來看，6月年增率36.2％，對照總出口成長年增率23.5%，會發現有九成是來自資通訊產品與電子零組件的貢獻。

傳產貨類中，礦產品、化學品隨國際油價上漲及廠商回補庫存，各增23.8％、15.4％，機械因製造半導體設備接單較佳，年增10.5％。累計上半年出口，電子及資通產品合計增24%，其餘貨品雖多處減勢、但已漸趨緩。

若從出口市場分析，主要市場方面，6月對美國出口強勢擴增74.2％，規模值為歷年單月第三高，對東協亦增30.9％，對歐洲、中國大陸與香港出口皆止跌回升，各年增7.4％、7.3％，對日本則小幅減少2.3％。上半年對美國、東協出口值均創歷年同期新高，年增率分別達60.6％、22.6％，而對其他三大地區出口呈跌勢，以對日本受電子零組件出貨縮減，下滑21.6％較多，對歐洲、陸港各年減4.4％、2.2％。

展望後市，財政部指出，雖然主要國家政策利率走向、美中經貿角力、地緣政治衝突等不確定因素依然環繞，但迄今國際經濟景氣大抵維持穩定，而AI、高效能運算等應用持續向終端裝置擴散，國內半導體產業兼具產能與製程優勢，得以掌握此波新興商機，且即將進入外貿旺季，皆有利挹注我國出口動能，下半年可望續呈上升態勢。