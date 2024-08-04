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大數字／國際、兩岸客運量 穩定復甦
疫後航空業穩定復甦，交通部民航局統計，今年第1季，國際及兩岸定期航線客運量達1,306萬人次，已恢復至2019年同期的89%，執行中的夏季班表，每周航班有2,597班，也恢復至疫前的88%。推估今年國際與兩岸定期航線客運量應能恢復至疫情前八至九成。
觀察近六年國際及兩岸客運量，2023年共4,104萬人次，已逐漸恢復疫情前水準，今年預估值樂觀來看可達5,400萬人次。
根據民航局統計，今年第1季國際及兩岸定期航線客運量達1,306萬人次，其中去年即已率先復甦的桃園、松山機場，今年仍持續成長，至於高雄機場在疫情前的2019年原飛航37處國際及兩岸航點、每週航班368班；解封後，去年夏季班表恢復20處航點、每周205班，今年夏季班表進一步恢復至25處航點、每週300班，航班數較去年增加46％。
台中機場恢復幅度更大。民航局指出，台中機場疫情前國際線有14處航點、每周總計114班；去年夏季航班飛航5處航點、每周31班；今年夏季班表進一步恢復至9處航點、每周56班，航班數較去年增加81％。
民航局指出，目前雖仍存在航空公司機組人員能量、國外機場之地勤能量尚需時間恢復等課題，但在政府及航空產業共同努力下，今年航線恢復及增班情形有相當進展。以去年及今年的復甦情況推估，今年整體國際及兩岸航線客運量可望恢復至2019年運量79%至90%。
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