大數字／國旅熱門 旅宿業住客成長

邊境解封後國人瘋狂出國，但也有民眾青睞國旅，根據交通部觀光署最新統計顯示，2024年第1季旅宿業整體住客人次為1,697萬人次，年增35萬人次。若以縣市別觀察，到訪台北市的觀光客人次為最多，占比高達六成。

以整體國旅人數來看，2022年共1億6,855萬旅次，較2021年1億2,603萬旅次回升，2023年統計尚未出爐，其變化值得觀察。

交通部觀光署統計，2024年第1季旅館業市場呈現熱絡，整體住客人次約1,697萬人次，較2023年同期增加約35萬人次。

另外，今年第1季觀光旅館及一般旅館的旅館業整體客房住用率為46%，以個別縣市觀之，以台北市60.5%居冠，新北市及台南市位居第二及第三，分別為51.3%及51%。顯示雙北觀光旅遊仍是主要選擇。

不過，受到物價上漲、且每月基本工資漲幅、電價上漲、產業缺工、活動辦理及營運模式改變等因素所致，也進而影響旅館房源提供減少及經營成本墊高，觀察今年第1季觀光旅館及一般旅館之旅館業整體平均房價為3,135元，較2023年同期的3,028元，增加107元，增幅3.4%，就可看出。

但如果是以平均房價區間分布比率圖來看，2024年第1季共計3,440家旅館，其中約有80%，共2,722家低於平均房價，其中約35%，共1,193家座落於1,500元至2,500元的區間，顯示我國旅館市場呈分眾化趨勢，包含小資平價與高級奢華等不同服務內容。