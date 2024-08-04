大數字／出國熱擋不住…入出境觀光人數...持續逆差

經歷新冠疫情三年讓國人被迫在台灣「禁足」，使得酷愛出國旅遊的台灣旅客在疫後湧現出國旅遊熱潮，去年我國入出境觀光人數出現逆差，而今年首季也再度出現逆差，出國人數將近400萬人次，而入境人數僅205萬人次。

其中我赴日人數較來台人數逆差高達113萬人次，為我觀光人數逆差最大的國家，預期全年台日觀光客逆差狀況可能會刷新紀錄。

根據交通部觀光署統計，今年截至3月國人出國人次逼近400萬人次，達399萬3,196人次，又以2月為高峰，單月就來到139萬人次，對比去年同期的65萬人次，增加幅度高達514％，且根據以往的歷史數據來看，第1季出國人數還不是最高，第2季過後還會持續增長，尤其暑假過後更將迎來一波出國旅遊高峰期，可預估今年國人出國旅遊熱度應能超越去年。

至於在入境人次上，今年第1季也明顯較去年增加，根據統計顯示，第1季累計入境人次已突破200萬，達204.9萬人次，其中3月有較明顯增加，單月入境人次就來到81.1萬人次。

不過，從入出境的數字上來看，仍能明顯看出，來台觀光客人次明顯少於我國出國人次，因此原本交通部觀光署預估今年來台觀光人次目標為1,200萬人次，也在今年初下修至1,000萬人次，若以這1,000萬人次平均分配下來，等於每季平均要達標250萬人次，今年首季目前看來並未達標。

然而從過往統計上來看，每年觀光旅遊旺季落在第3季與第4季，預估可望在後面的季度急起直追，以達今年千萬人次來台觀光目標。

國人出國最愛的國家仍以日本居冠，今年第1季國人赴日旅遊人次高達147.9萬，遠比第二名的中國大陸61.1萬還多出約86.8萬人次，第三名則是南韓也有30萬人次，第四則是以黑馬之姿出現的越南，來到29.8萬人次，第五則是香港28.6萬人次。

至於在來台觀光國家或地區上，也是以日本最多，達34.8萬人次，其次則是南韓約31.6萬人次，第三則是香港29.8萬人次，第四為美國15.1萬人次，第五是馬來西亞13.2萬人次。

值得一提的是，觀光局原本估算陸客來台約有200萬至250萬人次無法來台，扣除後剩下950萬人次，今年目標修正為要求至少要恢復1,000萬人次。從數據上也能明顯看出兩岸觀光遲遲未解禁，陸客來台人次明顯下降，今年第1季中國大陸來台觀光人次僅剩9.8萬人次，還比菲律賓、泰國及新加坡來台造訪人次少。

不過面對兩岸觀光旅遊重啟困難重重，我國仍不放棄先釋出善意，先前行政院也通過兩岸觀光方案，暫時鬆綁禁團令，凡是6月1日以前規劃旅行團可以繼續執行，並適時進行滾動檢討。

目前規劃讓已排定6至9月赴陸的旅行團，共計約1,000團、每團約20多人，仍可出團。目的就是希望能讓對岸感受到我方善意，並進一步讓兩岸觀光能重啟交流。

觀光署日前也針對今年千萬觀光人次目標推出積極作法，將透過觀光品牌引客、環島亮點推動國旅、跨域整合多元旅遊及智慧景區價值升級四大策略推動，不僅能夠吸引國際旅客來台，更能刺激國內旅遊市場，期盼能在未來四年內來台國際觀光客數達1,400萬人次、國旅2.2億人次，讓觀光產值達兆元。