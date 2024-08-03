台灣產業不平衡 國發會：打造AI兆立方計畫、另推「三化」均衡發展

國發會主委劉鏡清今天表示，台灣經濟成長主軸分別為半導體產業和AI產業，其中AI產業將推動「兆立方計畫」，打造原材料端、製造端、服務端都成為兆元產業；另外以「三化」均衡其他產業發展。

劉鏡清今天接受鏡電視「對話新部長」專訪表示，從數據看出台灣的產業發展不平衡，電子零組件、ICT資通訊產業占比約58.8%的GDP附加價值率；剩下產業加起來才4成多；他直言，經濟發展要兼顧整個經濟平衡。

劉鏡清坦言，台灣的貿易程度高，尤其出口貿易對台灣很重要，在針對追求經濟成長主軸分別為半導體產業和AI人工智慧產業。半導體產業部分，著重後段先進製程與材料部分，盼再造傳統封裝、代工製造的高峰。

AI產業部分，劉鏡清說明，將透過「兆立方計畫」，分別打造原材料端、製造端、服務端都成為兆元產業，且強調強化服務端能短時間拉到兆元，翻倍再翻倍。

劉鏡清以「三化」說明均衡產業發展，首先是效率化，透過數位轉型、共用中心、卓越中心（CoE）等方式增加效率、降低成本；再來是資本化，他以半導體IC通路商大聯大投控為例，說明成立控股公司等方式，集合力量打團體戰；以及產品效率化，分別為AI產業化與產業AI化協助。

另外，為了擴大未來發展，劉鏡清規劃，將成立Taiwan Tech Hub虛擬整合中心，內容包含AI發展中心、量子電腦、新興科技生態系、橋樑計畫等國際合作生態系。

劉鏡清指出，希望4年後每年投資新創的量能從原來的新台幣700億元拉高至1500億元，其中難度較大的不是資金問題，而是投資標的，國發會預計1年要增加8000個被投資標的。

劉鏡清說明，投資案也會有國內外合作、嫁接合作案等，像是透過基金方式協助老店翻轉，輔以新創橋樑計畫。劉鏡清透露，今年9月東京將設立第1個據點，明年初在矽谷設第2個據點，橋樑目的是把台灣新創企業引導至海外，再把海外引回台灣。

地方均衡部分，劉鏡清舉例，地方創生過去培養很多成功案例回到家鄉；國發會的地方創生3.0則是整合成「廊帶」概念，更容易引流並將產品推廣出去，甚至有些地方創生轉成B型企業，國發會未來會以創業資金投資B型企業。

所謂B型企業，是指通過B型實驗室相關標準檢驗的企業，包含企業的社會與環境面表現、當責度和透明度等檢驗項目。

劉鏡清表示，廊帶的形成後會把產品往外推，國發會目前與日本洽談合作互賣產品，或是讓企業到海外開店等。

劉鏡清補充，今年4月的花蓮地震，讓花東地區的地方創生沒有客人，國發會就透過群組，詢問各地地方創生合作夥伴來交流產品。

劉鏡清強調，台灣除AI、半導體等核心產業發展外，國發會持續均衡各產業發展，包含服務業、傳產、中小微企、地方創生、創業青年等5個藍圖為主軸，並搭配3個生態系。

劉鏡清說明，第1是資金生態系，透過資金回流投資計畫，希望形成兆元投資台灣計畫；第2為人才，國發會預計到2030年將短缺48萬人的缺口，而近期也與8個部會首長首次開會，討論「國家未來人才競爭力計畫」。

最後則是法令，劉鏡清指出，盼各部會研究鬆綁相關法規，以支援未來國家人才需求。